Чем опасно частое использование антибактериального мыла?

Моет, чистит и убивает опасные микроорганизмы! Так производители антибактериального мыла рекламируют свой товар. На прилавках магазинов — десятки видов. Причем цены на них разнятся. Эксперты выяснили, как правильно выбирать антибактериальное мыло и чем оно может быть опасно.

«Люди видят антибактериальное мыло и думают, что оно защитит от всех болезней», — рассказала химик Татьяна Сычкина.

Но ученые уверяют, что защитные свойства антибактериального мыла сильно преувеличивают. Чтобы наглядно продемонстрировать эффективность этого гигиенического средства, декан факультета биологической физики МФТИ Александр Мелерзанов провел эксперимент.

Одну руку лаборанта помоем антибактериальным мылом, а вторую — обычным. Затем стерильной ватной палочкой взяли смыв с ладоней и сделаем посев в специальные чашки Петри. А потом оставим их на несколько дней при комнатной температуре.

«Мы сделали посев на чашке Петри, и теперь, как вы можете видеть, в обоих случаях, высеялось немного бактерий, появилось немного колоний, но разница не очень значительная», — пояснил Александр Мелерзанов.

Но почему антибактериальное мыло справилось с задачей не лучше обычного? Ведь, если верить надписи на упаковке, в его состав входит триклозан — один из мощных антибиотиков!

«Он является той самой антибактериальной составляющей антибактериального мыла. Это достаточно мощное антибактериальное средство. Более того, он даже использовался как пестицид, что говорит, безусловно, о его выдающихся качествах, с точки зрения уничтожения бактериальной флоры», — пояснил Мелерзанов.

Триклозан синтезировали еще в середине 60-х годов прошлого века. Ученые считали его панацеей от всех болезней, поэтому антибиотик активно добавляли не только в мыло, но и в моющие средства, стиральные порошки, шампуни, косметику, даже в зубную пасту.

«И это было понятно, потому что действительно он уничтожает бактерии, но проблема возникла позже. Кожа — это самый большой орган нашего организма, и он защищает нас от внешних воздействий, и в том числе за счет микрофлоры, так называемых полезных бактерий, которые насыщают наш организм, и являются одной из основных составляющих нашего иммунитета. Антибиотик их уничтожает, тем самым снижая устойчивость кожи к различным патогенным, то есть вредоносным воздействиями», — пояснил эксперт.

Ученые доказали, что триклозан через кожу попадает в организм человека. Там он накапливается и нарушает работу многих внутренних органов. Чаще всего вызывает аллергии, болезни сердечно-сосудистой системы и гормональные расстройства.

«Многочисленные эксперименты на, в том числе экспериментальных моделях, на животных, показали действительно наличие выраженных и токсических эффектов. И влияние на фертильность, то есть на способность к зачатию и деторождению», — разъяснил Мелерзанов.

В сентябре 2016 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило выпуск антибактериального мыла с триклозаном. В России средства гигиены с опасным ингредиентом до сих пор в продаже. Производители просто в десять раз снизили концентрацию антибиотика в продукте.

Это сказалось на эффективности гигиенического средства. Антибактериальное мыло уничтожает микроорганизмы ничуть не лучше обычного. И наш эксперимент это доказал. Чтобы добиться другого эффекта, человек должен мыть руки мылом с триклозаном в течение тридцати секунд и как минимум 18 раз в день! Но ученые уверяют, что это все равно принесет большее вреда, чем пользы.

«Возникло понимание такого термина, как антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий к антибиотикам. Мутировавшие бактерии, которые как раз появились в связи с избыточным и часто не правильным применением этих антибиотиков, и это реально колоссальная проблема во всем мире», — пояснил эксперт.

Это значит, что при длительном использовании мыла с триклозаном, бактерии привыкают к антибиотику и образуют суперустойчивые формы. Их нельзя убить даже самыми сильными лекарственными препаратами. Это может обернуться неприятностью, если человек вдруг заразится инфекционным заболеванием. Антибиотики просто не подействуют на возбудителя болезни.



