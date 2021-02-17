Авокадо родом из Южной Америки, у ацтеков считался священным фруктом. Сейчас оно широко используется в кулинарии истинными гурманами. Узнаем, как правильно есть авокадо и с чем лучше его сочетать, делится портал Kleo.ru.
Мягкий, сливочный вкус этого фрукта, никого не оставит равнодушным. Его можно добавлять в салаты и супы, запекать, жарить. Экзотический плод обогащает вкус любого блюда.
Авокадо хорошо использовать, например, в начинках для бутербродов. Предлагаем 3 способа приготовить аппетитные и полезные бутерброды:
1. Нарежьте авокадо и редиску тонкими ломтиками. На нарезанный черный хлеб выложите листья щавеля и остальные продукты слоями. Обязательно сбрызните их соком лайма, это уберет излишнюю горечь.
2. Измельчите и перетрите плод до состояния пасты. Добавьте майонез, что придаст более мягкую консистенцию и насыщенный вкус. Можно намазать на хлеб.
3. Пропустите авокадо через блендер, вместе с мягким сыром и соком лимона. Нарежьте хлеб ломтиками и смажьте их получившейся пастой. Подготовьте слабосоеную лосось небольшими кусочками и выложите сверху. Украсьте зеленью.
Мексиканцы используют авокадо для приготовления гуакамоле – своей традиционной закуски. Мякоть помидоров нарезают маленькими кубками, мелко измельчают чили, лук и чеснок, вилкой разминают спелую мякоть авокадо, поливают соком лайма и смешивают с остальными подготовленными ингредиентами. Получается аппетитно и необычно!
Фрукт отлично подчеркивает вкус рыбы (форели, семги, тунца), поэтому чаще всего с ним и готовят рыбные блюда.
Авокадо едят и в сыром виде. Спелый плод разрезают вдоль и вынимают косточку. Затем фрукт нужно очистить, сделать это можно с помощью ножа или "собирая" мякоть столовой ложкой.
Фрукт также прекрасно сочетается с молочными смузи и десертами. Спелая мякоть плода будет идеальной добавкой к тортам и мороженому.
КАК ВЫБРАТЬ АВОКАДО И КАК ЕГО ХРАНИТЬ
Фрукт, благодаря своей популярности, сегодня можно купить уже во всех продуктовых магазинах. В России он обычно встречается в двух разновидностях:
хасс — имеющий более твердую и темную кожицу, отличающийся ореховой ноткой во вкусе;
фуэрте — самый популярный, имеющий кремовую мякоть желтого цвета.
У спелых авокадо сорта фуэрте кожица должна быть зеленой, без темных пятен. Их наличие свидетельствует о порче плода. Кожура у сорта хасс фиолетово-коричневая.
Оба типа авокадо должны слегка приминаться под давлением пальцев, но возвращаться к своей первоначальной форме. Вмятина на плоде свидетельствует о том, что он перезрел.
Чтобы авокадо не созревали слишком быстро, их хранят при низкой температуре. Если плод разрезать пополам, то часть с оставшейся косточкой подходит для хранения. Чтобы плод не потемнел, нужно положить его в герметичный пластиковый контейнер или обернуть пищевой пленкой, а после положить в холодильник.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Авокадо нередко включается в состав диет для похудения, хотя это очень калорийный фрукт.
В 100 г сырого плода содержится:
Калории 160 ККал.
Белки 2 г.
Жиры 14,60 г.
Углеводы 8,50 г.
Вода 73,21 г.
Зола 1,55 г
Авокадо — естественный источник витаминов Е, К, В6, фолиевой кислоты и калия. Оно богато полезными жирами, снижающие риск сердечных заболеваний и уровень холестерина. Содержит белок и клетчатку, которая обеспечивает хорошее пищеварение.
Диетологи рекомендуют употреблять мякоть тем, кто хочет иметь стройную фигуру, добавлять в салаты и готовить бутерброды, но употреблять в первой половине дня.
КАК ПОЧИСТИТЬ АВОКАДО
Очистить авокадо несложно. Несколько основных правил:
Тщательно помыть фрукт под проточной водой.
Разрезать плод по длине большим острым ножом.
Скрутить половинки в двух направлениях. Благодаря этому они легко отделятся друг от друга.
Приподнять косточку ложкой или ножом — вытащить ее благодаря этому будет легче.
Как правильно есть авокадо в сыром виде после очистки: вычерпать мякоть плода большой ложкой либо очистить небольшим ножом или овощечисткой.
КОСТОЧКА АВОКАДО
Оказывается, съедобна не только мякоть авокадо, но и его косточка, в которой больше антиоксидантов и клетчатки. Как подготовить ее к употреблению:
Очистить косточку авокадо от остатков мякоти.
Высушить на солнце или в теплом месте. Этот процесс должен занять около 3 дней.
Положить косточку в льняной или полиэтиленовый пакет и разбить ее, например, молотком.
Измельчить мягкую часть в однородный порошок. Лучше всего подойдет для этого блендер с прочными лезвиями.
Готовый порошок добавляют в зеленые смузи и десерты на основе йогурта, но в небольших количествах, так как косточки авокадо довольно горькие.
МАСЛО АВОКАДО
Röstsai avokaadoga
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Масло этого экзотического фрукта имеет темно-зеленый цвет. Продается в рафинированном (пригодном для приготовления) и нерафинированном (для употребления сырым) виде. У последнего оригинальное миндальное послевкусие. Чтобы усилить его, в масло добавляют немного сока лайма или лимона.
Нерафинированное масло авокадо — отличное дополнение к салатным заправкам, соусу песто и пасте. В свою очередь рафинированное — подойдет для жарки и запекания. Необязательно использовать много, чтобы блюдо получилось вкусным.
Интересно, что масло авокадо используется не только в кулинарии, но и в косметологии. Оно содержится в питательных массажных кремах и маслах.
ГУАКАМОЛЕ — ПАСТА ИЗ АВОКАДО
Популярная паста на основе плода авокадо, которую часто подают с солеными закусками и множеством других блюд.
Есть много способов приготовить гуакамоле. Согласно традиционному способу, мякоть плода кладут в миску и давят деревянной ложкой или вилкой. Добавляют несколько щепоток соли, примерно 2-3 чайные ложки сока авокадо, и 1 зубчик чеснока, выжатого через пресс. Все тщательно перемешивают.
Гуакамоле отлично сочетается с солеными чипсами, начос или обычными гренками. Его можно дополнить мелко нарезанной паприкой, острым перцем или луком любого сорта. Из специй добавить чили, кайенский перец чили, карри, куркуму или имбирь.
Мята, розмарин или майоран освежат и сделают вкус пасты более насыщенным.
Хранить пасту гуакамоле на основе авокадо можно накрыв миску фольгой и убрать в холодильник.
Итоги
Авокадо — ценный продукт и природный источник витаминов и минералов.
Мода на него объясняется не только оригинальным вкусом и универсальностью использования, но и положительными для здоровья свойствами.
В свой ежедневный рацион хорошо включить не только мякоть, но и измельченные косточки, и полезное масло авокадо.
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