Как правильно есть авокадо и с чем

Мягкий, сливочный вкус этого фрукта, никого не оставит равнодушным. Его можно добавлять в салаты и супы, запекать, жарить. Экзотический плод обогащает вкус любого блюда.

Röstsai avokaadoga ФОТО: shutterstock.com

Авокадо хорошо использовать, например, в начинках для бутербродов. Предлагаем 3 способа приготовить аппетитные и полезные бутерброды:

1. Нарежьте авокадо и редиску тонкими ломтиками. На нарезанный черный хлеб выложите листья щавеля и остальные продукты слоями. Обязательно сбрызните их соком лайма, это уберет излишнюю горечь.

2. Измельчите и перетрите плод до состояния пасты. Добавьте майонез, что придаст более мягкую консистенцию и насыщенный вкус. Можно намазать на хлеб.

3. Пропустите авокадо через блендер, вместе с мягким сыром и соком лимона. Нарежьте хлеб ломтиками и смажьте их получившейся пастой. Подготовьте слабосоеную лосось небольшими кусочками и выложите сверху. Украсьте зеленью.

Мексиканцы используют авокадо для приготовления гуакамоле – своей традиционной закуски. Мякоть помидоров нарезают маленькими кубками, мелко измельчают чили, лук и чеснок, вилкой разминают спелую мякоть авокадо, поливают соком лайма и смешивают с остальными подготовленными ингредиентами. Получается аппетитно и необычно!

Фрукт отлично подчеркивает вкус рыбы (форели, семги, тунца), поэтому чаще всего с ним и готовят рыбные блюда.

Авокадо едят и в сыром виде. Спелый плод разрезают вдоль и вынимают косточку. Затем фрукт нужно очистить, сделать это можно с помощью ножа или "собирая" мякоть столовой ложкой.

Фрукт также прекрасно сочетается с молочными смузи и десертами. Спелая мякоть плода будет идеальной добавкой к тортам и мороженому.

КАК ВЫБРАТЬ АВОКАДО И КАК ЕГО ХРАНИТЬ

Фрукт, благодаря своей популярности, сегодня можно купить уже во всех продуктовых магазинах. В России он обычно встречается в двух разновидностях:

хасс — имеющий более твердую и темную кожицу, отличающийся ореховой ноткой во вкусе;

фуэрте — самый популярный, имеющий кремовую мякоть желтого цвета.

У спелых авокадо сорта фуэрте кожица должна быть зеленой, без темных пятен. Их наличие свидетельствует о порче плода. Кожура у сорта хасс фиолетово-коричневая.

Оба типа авокадо должны слегка приминаться под давлением пальцев, но возвращаться к своей первоначальной форме. Вмятина на плоде свидетельствует о том, что он перезрел.

Чтобы авокадо не созревали слишком быстро, их хранят при низкой температуре. Если плод разрезать пополам, то часть с оставшейся косточкой подходит для хранения. Чтобы плод не потемнел, нужно положить его в герметичный пластиковый контейнер или обернуть пищевой пленкой, а после положить в холодильник.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Авокадо нередко включается в состав диет для похудения, хотя это очень калорийный фрукт.

В 100 г сырого плода содержится:

Калории 160 ККал.

Белки 2 г.

Жиры 14,60 г.

Углеводы 8,50 г.

Вода 73,21 г.

Зола 1,55 г