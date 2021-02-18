ДО И ПОСЛЕ ⟩ Блогер из Эстонии показала, как уколы красоты изменили ее лицо

Недавно 37-летняя Мари-Леэн во второй раз стала мамой. Она никогда не скрывала, что время от времени делает уколы красоты, чтобы выглядеть лучше. Давайте будем честными - а почему бы и нет?

Две недели назад Мари-Леэн снова прошла эту процедуру, чтобы разгладить появившиеся морщинки на лбу, и теперь она поделилась результатом с подписчиками.

Я чувствую себя лучше с более гладким лбом. Теперь могу спокойно приподнять бровь на фото, при этом на лбу не появляются морщины, 1

- пишет Алберс под новой публикацией.

Фото в карусели идут в следующем порядке: до, на 3-й день, на 5-й день, на 7-й день и две недели спустя, то есть сегодня.