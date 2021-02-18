Королевские блины с ореховым маслом на молоке: любимый рецепт Елизаветы ІІ
Шеф-повар Елизаветы II поделился рецептом блинов, которые подаются во время пятичасового чая королевской семьи, пишет Сегодня.
Шеф-повар Елизаветы II поделился рецептом блинов, которые подаются во время пятичасового чая королевской семьи, пишет Сегодня.
Чего-то необычного и неожиданного в рецептуре блинов королевы нет – они готовятся на молоке и яйцах. Правда, если не учитывать топленое масло с карамельно-ореховым ароматом, о чем сообщается на официальной странице королевской семьи в Іnstagram. Дело в том, что готовится такое масло долго: чтобы его перетопить, нужно час-полтора времени. Но результат, как уверяют королевские повара, того стоит. Попробуйте и вы испечь любимые блины Елизаветы ІІ.
Ингредиенты
Способ приготовления
С лимоном и с сахаром
Горячие блины посыпать сахаром, свернуть трубочкой и подавать с лимонными дольками.
Сливки и джем
Блинам нужно дать остыть. Тем временем взбить жирные сливки до мягких пиков. На каждый блин выложить слой сливок и слой любимого джема или варенья. Свернуть блин клином и подавать с ягодами.
Ветчина, лук-порей и сыр
Блины делаются по рецепту выше, но шеф рекомендует добавить немного любимой зелени в тесто, перед тем, как будете жарить. Подаются такие блины под сырным соусом. Им обмазывают каждый блин, скручивают в трубочку, выкладывают в форму для запекания и поливают оставшимся соусом. Запекать 15-20 минут при 180 градусах.
Для сырного соуса вам понадобятся
Способ приготовления