Знаменитый повар дал рецепт идеальных блинов

Блины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для приготовления блинов потребуются стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотка морской соли. По словам повара, все ингредиенты необходимо положить в миску и тщательно перемешать венчиком.

Когда комков не останется, Оливер советует отставить смесь в сторону и подготовить сковороду. Ее необходимо поставить на огонь и смазать маслом.