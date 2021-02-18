Чт, 18.02.2021
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На кухонных шкафах больше никогда не будет жира, копоти и грязи: как легко содержать свою кухню в чистоте

Уборка на кухне. Иллюстративное фото. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Удивительное средство, после обработки которым, твои кухонные ящики засияют чистотой.

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, что после генеральной уборки на кухне буквально через неделю на ящиках появляется толстый слой жира, копоти и грязи. Приходится их мыть снова и снова. Не все средства, купленные в магазине, справляются с проблемой быстро и без усилий, к тому же в их состав часто входят ингредиенты, которые губительно действуют на кожу рук. Сегодня хотим предложить домашнее средство, которое абсолютно безопасно поможет справится с жирным налетом и другими видами загрязнений. Оно экономичное, простое и экологически чистое. Готовится из самых обычных компонентов, которые есть в каждом доме.

Ингредиенты моющего средства:

  • Масло растительного происхождения – 1 ст. ложка
  • Пищевая сода – 1 ст. ложка

Как приготовить: 

  • Смешайте масло и соду между собой. Смесь должна получиться в меру густой и не особо жидкой. Тщательно размешайте компоненты.
  • Если площадь кухни большая, то увеличьте количество растительного масла и соды.

Как применить:

  • При помощи обычной губки нанесите средство на загрязненные места шкафчиков и оставьте приблизительно на полчаса.
  • После этого возьмите чистую губку и соберите средство, натирать сильно не нужно.
  • Если какие-то загрязнения остались, повторите еще раз.
  • После того, как вы все очистили, протрите шкафчики сухой чистой тряпочкой, чтобы они не были влажными.

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