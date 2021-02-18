На кухонных шкафах больше никогда не будет жира, копоти и грязи: как легко содержать свою кухню в чистоте

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, что после генеральной уборки на кухне буквально через неделю на ящиках появляется толстый слой жира, копоти и грязи. Приходится их мыть снова и снова. Не все средства, купленные в магазине, справляются с проблемой быстро и без усилий, к тому же в их состав часто входят ингредиенты, которые губительно действуют на кожу рук. Сегодня хотим предложить домашнее средство, которое абсолютно безопасно поможет справится с жирным налетом и другими видами загрязнений. Оно экономичное, простое и экологически чистое. Готовится из самых обычных компонентов, которые есть в каждом доме.