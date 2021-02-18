Почему шелушится кожа на носу, и как от этого избавиться

Причины шелушения

К наиболее частым причинам шелушения можно отнести:

недостаток витаминов;

дерматит;

наличие продолжительного простудного или аллергического насморка;

слишком низкую или высокую температуру воздуха;

неправильный гигиенический уход за кожей лица;

аллергические реакции на средства гигиены;

наличие грибка.

Независимо от причины шелушение вызывает дискомфортные ощущения, придает лицу болезненный вид. Для того чтобы избавиться от досадного косметического недостатка, следует действовать комплексно.

Шелушится кожа на носу: способы борьбы

Первое, что необходимо сделать, — установить и устранить причину шелушения. Для этого посетите терапевта. Он проведет необходимое обследование, и если потребуется, отправит на консультацию к другим специалистам.

А пока вы ждете результаты обследований и вердикта врача, можно попытаться устранить шелушение при помощи домашних средств.

Промойте кожу на шелушащемся участке отваром ромашки или шалфея.

Постарайтесь аккуратно удалить ороговевшие клетки кожи. Для этого на ночь нанесите на нос касторовое масло. Утром, когда кожа смягчится, осторожно удалите наиболее неэстетичные кусочки, стараясь не травмировать кожу.

Возьмите по капсуле витамина Е и А. Смешайте в одно целое, нанесите на проблемное место. Это действенная процедура, когда шелушится кожа на крыльях носа.

Если проблема вызвана температурой воздуха, смазывайте кожу смягчающим кремом для ухода за проблемной кожей.

В этом же случае можно сделать крем самостоятельно. Для этого маленькую ложку теплого и мягкого сливочного масла смешайте с такой же ложкой теплого жидкого меда. Разомните немного мякоти банана и добавьте в смесь. Хорошо перемешав ингредиенты, смажьте нос и его крылья кремом. Вместо масла можно использовать жирные сливки.

Сок алоэ смешайте с натертой на мелкой терке морковью, добавьте в смесь немного теплого меда и облепихового масла.

Смешайте маленькую ложку глицерина с чистой водой и несколькими каплями нашатырного спирта. Нанесите на шелушащиеся места и удерживайте полчаса. Затем аккуратно снимите влажным ватным тампоном. Для того чтобы смесь стала однородной, ее нужно очень хорошо взболтать.

Применяя средства, помните, что кремы необходимо наносить густым слоем, снимать излишки ватным тампоном, смоченным отварами трав. Домашние средства не храните долго. Лучше готовить их перед применением.

Для того чтобы косметический дефект исчез быстрее, делайте процедуры ежедневно, каждую свободную минуту, увлажняя кожу перечисленными средствами.

Сначала необходимо определить причины шелушения. Только так удастся найти способ его снятия.

Советы эксперта

Если нос шелушится из-за обгорания после пребывания на солнце, то отлично поможет аптечный вазилин. Наносим средство на нос тонким слоем, а сверху накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. Затем снимаем пленку и мягко (!) пальчиками скатываем шелушение. После чего следует нанести питательный крем.

Еще одна частая причина — когда женщина пересушивает спиртом кожу носа в борьбе с камедонами. Тогда рекомендуется убрать из использования все спиртосодержащие средства и перейти на уход, подходящий чувствительной или нормальной коже, а также использовать для восстановления маски — натуральную из авокадо, например, или готовые маски для восстановления кожи. В целом шелушение снимают ненасыщенные жирные кислоты в косметических средствах, глицерин, церамиды.



