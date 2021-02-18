Самые удачные дни для знаков Зодиака в марте

Поскольку в марте наступает первый день весны с весенним равноденствием, это было началом новых начинаний. Март стал третьим месяцем, когда январь и февраль, которые были добавлены к концу римского календаря около 700 г. до н. э., стали первым и вторым месяцами около 450 г. до н. э.

Овен — 19 марта

Овны в этот день склонны к общению и реализации через знакомства. Так что, хотя многие из нас сейчас работают удаленно, постарайтесь сохранить прочные социальные связи в этот день, даже если на расстоянии. Овен почувствует прилив уверенности в своем окружении и отношениях. Наибольшую удачу они извлекут, если последуют своей интуиции, а не инстинктам, и сделают шаг к осуществлению одного из своих детских мечтаний.

Телец — 28 марта

По мнению звезд, в 2021 году Тельцы расцветают в своей карьере. Им следует внимательно относиться к людям, которых они встретят в этот день, особенно к тем, кто может предложить выгодную возможность, связанную с работой мечты. Свет полной луны освещает их домашний сектор, что может привести к смелым изменениям и решениям относительно того, как выстраиваются семейные отношения.

Близнецы — 16 марта

Близнецы целеустремленные и остроумные, но они имеют неоднозначную репутацию. Наряду с Рыбами и Весами, это знак, ориентирован на двойственность и, следовательно, на изменение мышления. Однако в самый удачный день 2021 года переключение мышления будет смелым и радостным. Удача будет течь через умственные и духовные прорывы Близнецов, этот день может внезапно полностью изменить их отношение к жизни. Будет казаться, что все в их жизни — прошлое и настоящее — внезапно обретает смысл, и они разовьются в более глубоком понимании того, кто они и какова их цель.

Рак — 11 марта

Рак имеет большие шансы получить наследство или прибыль в этот день, финансовую или материальную. Любое совместное предприятие, которое предполагает покупку чего-либо с кем-то еще, имеет больше шансов на успех. Чем больше Раки вкладываются с чистыми намерениями, тем больше они получат. Это также хорошее время для предпринимательства, так что не бойтесь сделать смелый шаг.

Лев — 3 марта

Львам следует ожидать всплеска уверенности (о да, даже больше, чем обычно), когда дело доходит до привлечения партнеров, будь то романтические отношения или бизнес. Кроме того, если они сделают смелый выбор карьеры в этот день, они будут вознаграждены признанием и блестящей репутацией.

Дева — 20 марта