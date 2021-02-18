Чт, 18.02.2021
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Кофе вместо косметики: 6 способов использовать кофейную гущу

Кофе. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Две-три чашечки кофе в день помогают нам поддерживать фигуру, дарят бодрость и помогают заботиться о здоровье. А кофейная гуща может стать отличным ингредиентом для самых разных домашних косметических процедур.

Чтобы кофе был максимально полезен для вашего здоровья, стоит варить его на основе очищенной воды, пить без сахара (и тем более его заменителей), по возможности не добавлять сладких сиропов и не сопровождать напиток сладкими десертами. А вот чтобы он был полезен и для красоты тоже, вот как можно использовать оставшуюся гущу, делится портал «Домашний Очаг».

Улучшить цвет волос

Если у вас темные волосы и вы хотите сделать цвет еще более насыщенным, можно сделать кондиционер для волос. Для этого одну-две чайные ложки охлажденной кофейной гущи добавьте к порции кондиционера для волос и нанесите на вымытые волосы. Подождите пять минут и смойте прохладной водой. Внимание! Для светлых волос такой «кондиционер» использовать не рекомендуется.

Придать блеск волосам и стимулировать рост

Чтобы волосы были блестящими и активнее росли, один два раза в месяц можно проводить процедура своего рода пилинга для кожи головы: нанесите кофейную гущу на кожу головы и в течение 60 секунд как следует растирайте кончиками пальцев. Затем смойте прохладной водой и закончите мытье, как обычно – шампунем и кондиционером для волос. Частицы зерен помогут удалить отмершие клетки кожи головы, а кофеин стимулирует рост волос и «пробудит» луковицы.

Смягчить кожу губ

Если у вас начали трескаться губы, попробуйте скраб из кофейной гущи и меда. Смешайте по полчайной ложки каждого из ингредиентов, нанесите на кожу губ и втирайте в течение 30 секунд мягкими круговыми движениями. Затем удалите остатки мягкой губкой и нанесите смягчающий бальзам.

Против отеков под глазами

Темные круги и отеки под глазами могут появляться из-за недостатка сна, усталости, аллергии и генетики. Чтобы убрать их, нанесите охлажденную кофейную гущу на область под глазами, подержите 10 минут и как следует смойте теплой водой. Кофеин сужает кровеносные сосуды, из-за этого отеки и синяки проходят буквально сами собой.

Для очищения и осветления кожи

Смещайте две столовые ложки кофейной гущи с таким же количеством оливкового масла, нанесите на кожу лица (избегая области вокруг глаз) и аккуратно массируйте кожу в течение 30 секунд. Удалите остатки мягкой салфеткой и посмотрите, какой чистой и сияющей станет ваша кожа!

Для борьбы с целлюлитом

Кофеин ускоряет процесс сжигания жира, а еще стимулирует кровоток, тем самым способствуя уменьшению симптомов целлюлита. Поэтому скраб на основе кофейной гущи может стать отличным средством борьбы с «апельсиновой коркой». Смешайте в равных долях кокосовое масло и кофейную гущу и наносите ее на проблемные участки, активно растирая в течение одной-двух минут – если проводить процедуру дважды в неделю, уже через месяц можно заметить отличный результат.


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