Битва масок для волос: домашние, из масс-маркета или профессиональные

Домашние рецепты

Самодельные маски популярны среди любителей всего натурального. Главной проблемой домашних масок является низкое качество компонентов. Но даже эффективные продукты домашнего изготовления неудобны в использовании –каждый раз нужно готовить небольшую порцию маски, а консистенция часто получается слишком густой или жидкой.

Маска из масс-маркета

Этот класс ухода за волосами знаком каждому и составляет большую часть товаров в косметических магазинах. Преимущества такой продукции — низкая цена и огромный выбор. Правда, не стоит надеяться, что полученный результат сохраниться надолго, так как достигается он чаще всего благодаря дешевым силиконам, которые покрывают волосы пленкой, но не питают их.

Профмаска для волос — это продукт, который рекомендуют мастера в салонах. Он дает заметный и продолжительный эффект на сухих, поврежденных и ломких волосах. Такие средства пугают высокой ценой, но она оправдана их эффективностью. Каждое средство высокого класса является результатом длительных разработок — бренды часто соревнуются за патенты и уникальные технологии, поэтому маски содержат инновационные комплексы для укрепления и восстановления волос.