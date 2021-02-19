Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт
Солянка – это густой суп, который даже супом сложно назвать, а скорее – первым и вторым в одной тарелке. Все из-за ее густоты и большого количества ингредиентов.
Солянка – это густой суп, который даже супом сложно назвать, а скорее – первым и вторым в одной тарелке. Все из-за ее густоты и большого количества ингредиентов.
Прародителем солянки была густая наваристая рыбная похлебка, которую готовили как закуску под крепкие напитки, да и по утрам ее ели, спасаясь от похмелья. Со временем в солянку стали добавляться новые и новые составляющие. Поэтому не просто так ее называют сборной. Сегодня солянка в списке самых известных супов мира, бывает мясной, грибной и рыбной. Вашему вниманию вкусный рецепт мясной солянки.
Ингредиенты:
Способ приготовления: