Пт, 19.02.2021
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Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Солянка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Солянка – это густой суп, который даже супом сложно назвать, а скорее – первым и вторым в одной тарелке. Все из-за ее густоты и большого количества ингредиентов.

Прародителем солянки была густая наваристая рыбная похлебка, которую готовили как закуску под крепкие напитки, да и по утрам ее ели, спасаясь от похмелья. Со временем в солянку стали добавляться новые и новые составляющие. Поэтому не просто так ее называют сборной. Сегодня солянка в списке самых известных супов мира, бывает мясной, грибной и рыбной. Вашему вниманию вкусный рецепт мясной солянки.

Солянка мясная сборная

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г
  • Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г
  • Маслины без косточек – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Маринованные огурцы – 2-4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Соль, зелень – по вкусу
  • Лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

  1. Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа.
  2. Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками.
  3. Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо.
  4. Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой.
  5. Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить еще 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса.
  6. Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками.
  7. Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.
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