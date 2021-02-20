Женщина перестала брить усы назло мужчинам и поделилась впечатлениями

Датчанка Эльдина Джаганжак (Eldina Jaganjac) рассказала, что разочаровалась в общепринятых стандартах красоты и не желала им соответствовать. По словам женщины, особенно ей не нравилось, что женщины должны тратить больше времени на бритье волос на теле, чем мужчины, пишет Lenta.ru.

«Мы должны тратить уйму времени на то, чтобы выглядеть так, как этого хочет общество. Если мужчина не бреется и не выщипывает брови, никто этого не замечает, а женщины всегда следят за гладкостью ног перед походом в спортзал. Мне надоело угождать незнакомцам», — поделилась 31-летняя героиня материала.

Как сообщает издание, в связи с этим Джаганжак отказалась от бритья бровей и усов в марте прошлого года. Женщина пожаловалась, что мужчины часто оскорбляют ее на улице из-за растительности на лице. Несмотря на это, датчанка утверждает, что сросшиеся брови и волосы над губой сделали ее более уверенной в себе.

«Сначала мне было некомфортно слышать критику в свой адрес от незнакомцев, но потом мне стало все равно. Я никогда не увижу этих людей снова и не хочу тратить на них свою энергию и время», — заключила Джаганжак и призвала женщин не гнаться за идеалами красоты, а выглядеть так, как им нравится.