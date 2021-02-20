Мать проверила, что внутри у резиновых игрушек для ванны, и теперь близко не подпускает к ним сына

Морган не на шутку взволновалась, ведь у нее самой второй ребенок обожает плескаться с уточками и прочими забавами. Конечно же, Морган все их содержит в идеальной чистоте, но, как оказалось, плесень и вредные организмы спокойно размножаются в таких игрушках, сколько бы вы их ни намывали. Дело в том, что из-за маленького отверстия и монолитной конструкции игрушки просто не успевают просохнуть, потому и плесневеют. Женщина решила разрезать игрушки сына и пришла в ужас от того, что там обнаружила, сообщает Life.ru.