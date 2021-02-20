Мать проверила, что внутри у резиновых игрушек для ванны, и теперь близко не подпускает к ним сына

Морган не на шутку взволновалась, ведь у нее самой второй ребенок обожает плескаться с уточками и прочими забавами. Конечно же, Морган все их содержит в идеальной чистоте, но, как оказалось, плесень и вредные организмы спокойно размножаются в таких игрушках, сколько бы вы их ни намывали. Дело в том, что из-за маленького отверстия и монолитной конструкции игрушки просто не успевают просохнуть, потому и плесневеют. Женщина решила разрезать игрушки сына и пришла в ужас от того, что там обнаружила, сообщает Life.ru.
Все без исключения игрушки были покрыты черной склизкой плесенью, которая совершенно ничем не убиралась, несмотря на все старания Морган. Она испытала отвращение, поняв, что в такой грязной и зараженной воде постоянно купался ее малыш. Молодая мама тут же выкинула все игрушки и теперь советует остальным поступить так же. Ведь на кону стоит здоровье детей: никто не хочет повторить судьбу сына писательницы Эден Стронг.
Пост встревоженной матери набрал 266 тысяч репостов и 45 тысяч комментариев, где многие пользователи разделили чувства Морган и тут же направились к ближайшей помойке со своими резиновыми уточками.