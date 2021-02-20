Мальчик родился с 2% мозга: что с ним стало спустя восемь лет?

Родителям ребенка, Шелли и Робу, пять раз за время беременности предлагали ее прервать, но пара каждый раз отказывалась. Еще в утробе матери касательно здоровья мальчика врачи озвучивали весьма печальные прогнозы - у Ноя практически не сформировалась масса мозга и помимо этого было расщепление позвоночника.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, родители приняли решение оставить ребенка, хотя шансы на выживание были крайне невысоки, пишет Rus.tvnet.lv.

«Я думаю, если бы такой вариант предложили более молодым людям, они бы не выдержали давления и прервали беременность. Мы были уже опытными родителями, поэтому мы знали, как принять собственное решение. Мы позитивно настроенные люди и хотели дать нашему сыну шанс жить», - рассказал СМИ Роб, отметив, что в семье до появления Ноя росли уже две дочери.

Удивительно, но мозг Ноя со временем «вырос» - в трехлетнем возрасте у мальчика уже было 80% его нормального объема.

Ной превзошел все ожидания медиков, он активен и разговорчив.

Некоторые медицинские эксперты выдвинули гипотезу о том, что мозг мальчика был «вжат» и в конечном итоге начал занимать положенное ему место, но родители Ноя весьма скептически относятся к этой версии.

«Если бы его мозг был зажат, у нашего сына, вероятно, были бы серьезные проблемы с психическим здоровьем, но, как вы видите, это не так», - заявил отец Ноя в передаче Good Morning Britain. Хотя у мальчика и наблюдается задержка в развитии.