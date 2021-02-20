Студентка рассказала о жизни после похудения на 123 килограмма

К 24 годам Эрика Олсон (Erika Olson) весила 190 килограммов. Каждый день она выпивала больше пяти литров газировки, а на обед и ужин съедала целые пиццы пепперони и большие порции фастфуда, пишнт Lenta.ru.

Задуматься о похудении ее заставило предупреждение врачей, заметивших у нее преддиабетное состояние. Диагноз напугал девушку: осложнения, связанные с сахарным диабетом, были причиной смерти ее бабушки и дедушки. «Я подумала: мне всего 24, я слишком молода для таких проблем», — вспоминает она.

В августе 2018 года ей сделали желудочное шунтирование — хирургическую операцию, при которой уменьшают объем желудка, чтобы во время еды скорее появлялось чувство насыщения. Перед этим Олсон на две недели перевели на жидкую диету.

Спустя два с половиной года ее вес сократился до 66,7 килограмма. Чтобы не полнеть, она тщательно контролирует свой рацион, следя за тем, чтобы потреблять не более 1800 килокалорий в день. «Изредка я себя все же балую, — признается девушка. — Но всегда лишь чуть-чуть. Ненавижу чувство, которое бывает, когда съедаешь слишком много сахара».