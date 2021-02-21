Шеф-повар из Тиктока показала, как легко и быстро нарезать лук, и мы все делали это неправильно

Звезда кулинарного «Тиктока» Поппи О-Туль поделилась лайфхаком, который, как выразилась девушка, «изменит вашу жизнь». И хоть звучит заявление подозрительно громко, для людей, проводящих по несколько часов в неделю на кухне, он и правда может заметно упростить процесс готовки. Поппи раскрыла, как нарезают репчатый лук настоящие шефы!

«Это буквально первая техника, которую вы осваиваете, когда учитесь на шефа», говорит Поппи, пишет Life.ru.

Первым делом девушка отрезает верхушку, очищает луковицу и делит ее на две части. После нужно взять половину и сделать в ней несколько продольных надрезов, не задевая корень. Так вся луковица держится цельным куском. Затем остается самая малость — покрошить лук перпендикулярно надрезам, которые сделали в предыдущих шагах. На весь процесс уйдет от силы 20 секунд, а качество кубиков будет заметно выше!