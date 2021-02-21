Диетолог раскрыла простой способ похудеть за две недели без жестких диет

Прежде всего, она советует пить достаточно воды. По ее словам, на килограмм веса тела должно приходиться 30 миллилитров воды. Потреблять воду желательно только до еды и в промежутках между ее приемами, иначе она разбавит желудочный сок, что негативно отразится на пищеварении, пишет Lenta.ru.

Бурлакова призывает исключить из рациона дрожжевой хлеб. Поскольку производители нередко делают его из ненатуральной закваски, человек может столкнуться с отеками и вздутием. Потребление молочных продуктов также стоит ограничить. Специалист утверждает, что с возрастом они плохо усваиваются и перегружают работу почек. Альтернативной коровьему молоку может стать растительное, например, миндальное или кокосовое.

Кроме того, чтобы похудеть к весне, Бурлакова рекомендует потреблять меньше животного белка, особенно мяса.

«Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжелой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению», - комментирует Бурлакова.