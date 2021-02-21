Стресс лучше «запивать», а не «заедать», советует эксперт

Врач-эндокринолог, к.м.н. Зухра Павлова признает, что многие люди пытаются «заедать стресс». Однако это может быть опасно. «Заедание стресса - это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой. Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо. Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким.