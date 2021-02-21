Вс, 21.02.2021
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Стресс лучше «запивать», а не «заедать», советует эксперт

Еда. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Врач-эндокринолог, к.м.н. Зухра Павлова признает, что многие люди пытаются «заедать стресс». Однако это может быть опасно. «Заедание стресса - это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой. Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо. Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким.

Заедать не надо, надо запивать. Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», - говорит медик, пишет Meddaily.ru.

Эксперт также предлагает бороться со стрессом с помощью физических упражнений, передает Радио «Спутник». По ее словам, здесь нагрузка выступит в качестве естественной защиты от стресса. Она подчеркивает: «Очень помогает физическая активность. Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность. Следовательно, человек находится в большей безопасности, чем заедая стресс».

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