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Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Февраль подходит к концу, и последняя неделя зимы будет ответственным временем. В женском гороскопе представительницы знаков Зодиака найдут полезные рекомендации астрологов, которые помогут провести неделю успешно и привлечь в жизнь нужные перемены.

Февраль, по мнению астрологов, завершится на позитивной ноте. Влияние небесных тел позитивно, Меркурий выходит из ретроградного положения, и этот период буквально призывает к активным действиям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам зодиакальных созвездий восполнить запасы энергии, чтобы провести заключительные дни зимы в хорошем настроении и претворить в жизнь свои планы.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с завершения текущих дел, чтобы в будущем не возвращаться к ним и не терять зря времени. Активность и целеустремленность позволят им быстро разобраться с текущими задачами. Вторая половина недели прекрасно подходит для налаживания личной жизни. Овны смогут отправиться на свидание, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть в кругу близких.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе повезет в любви. Этот период наполнен гармоничной энергией, которая поможет одиноким сердцам встретить вторые половинки, а семейным Тельцам наладить гармонию с избранниками. Во второй половине недели удача улыбнется в деловой среде, и, если Тельцы будут внимательны, они смогут увидеть знаки судьбы, которые приведут их к счастливой жизни.

Женщина-Близнецы

В конце зимы для Близнецов будет важнее деловая сфера, нежели любовная. На этой неделе удача улыбнется им в сфере денег, и женщины этого знака смогут не упустить перспективные возможности. Удача в любви не обойдет стороной, если устраивать перерывы в работе и не засиживаться в четырех стенах. Самыми удачными для свиданий и знакомств будут последние два дня февраля.

Женщина-Рак

У женщин, рожденных под созвездием Рака, в конце зимы на душе будет весна. Последняя неделя зимы прекрасно подходит для поисков любви, налаживания отношений в семье и укрепления брачных уз. Раки могут услышать приятные новости, а также получить весточку из прошлого. Провести эту неделю успешно Раки смогут, если будут осторожными в принятии решений и не станут торопиться в ведении дел, касающихся финансов.

Женщина-Лев

Львицы на этой неделе могут планировать путешествия и командировки. Меркурий находится в прямом положении, а значит, ничто не помешает им отправиться в запланированную ранее поездку. Дам этого знака не ожидают серьезные неприятности, но это не значит, что можно ослабить бдительность — внимание к деталям поможет Львицам найти выход из затруднительного положения, а также обойти стороной ловушки на пути к счастью.

Женщина-Дева

Дев ждет насыщенная неделя, во время которой наконец получится осуществить давние планы, поставленные из-за ретроградного движения Меркурия на паузу. Последняя неделя февраля благоприятна как для ведения бизнеса, так и для финансовых операций. Девы смогут направить деньги на расширение своего дела, покупку необходимых вещей, а также создать накопительный счет и получить хорошие проценты.

Женщина-Весы

Дамам-Весам астрологи рекомендуют просыпаться от временной спячки. Начать неделю Весам стоит с упражнений по наполнению женской энергией, чтобы блистать и получать множество комплиментов. Силы пригодятся и для решения серьезных деловых вопросов — на этой неделе дамы будут нарасхват, и их авторитетное мнение может спасти многих. Удачным время будет и для восстановления справедливости, когда Весы смогут вернуть свое честное имя.

Женщина-Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут чувствовать небывалый подъем сил, который нужно использовать здесь и сейчас. Женщинам этого знака астрологи рекомендуют не бояться активности и самостоятельного преодоления препятствий: в последние дни февраля удача будет на их стороне, а значит, можно смело привлекать в жизнь нужные перемены не только силой мысли, но и благодаря ответственным шагам.

Женщина-Стрелец

Дамам-Стрельцам астрологи рекомендуют приниматься за дела уже с понедельника. Последние семь дней зимы будут поворотными, когда за малое количество времени можно будет успеть многое. Эта неделя не покажется простой, однако преодолевать сложности не придется. Представительницам этого знака нужно лишь организовать время, чтобы успеть и поработать, и насладиться вниманием со стороны противоположного пола.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам астрологи рекомендуют не прятаться от проблем прошлого. На этой неделе наступит благоприятное время для наведения порядка в мыслях и делах, и Козероги смогут разобраться в неточностях и завершить ранее отложенные дела уже в первой половине недели. Удача будет на стороне смелых и активных женщин, которые не боятся ответственности и не перекладывают свои обязанности на окружение.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям астрологи рекомендуют посвятить последнюю неделю зимы борьбе со страхами и пагубными привычками. Водолеи смогут оставить в прошлом ошибки, если не будут отказываться от активной борьбы со всем, что мешает продвижению к счастливой жизни. Страхи, прокрастинация, желание отгородиться от проблем — все это нужно оставить уходящей зиме, а в светлое будущее забрать уверенность, привлекательность и активность.

Женщина-Рыбы

Рыбы в конце февраля просто обречены на успех. На этой неделе удача улыбнется им по всем фронтам, и женщины этого знака смогут не только обрести гармонию в любви, но и преуспеть в деловой среде. Конец зимы — отличное время оставить за спиной страхи и сомнения, заняться повышением энергетики и самооценки, чтобы привлечь в жизнь нужные перемены и позабыть о досадных промахах.

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