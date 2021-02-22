Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля

Февраль, по мнению астрологов, завершится на позитивной ноте. Влияние небесных тел позитивно, Меркурий выходит из ретроградного положения, и этот период буквально призывает к активным действиям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам зодиакальных созвездий восполнить запасы энергии, чтобы провести заключительные дни зимы в хорошем настроении и претворить в жизнь свои планы.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с завершения текущих дел, чтобы в будущем не возвращаться к ним и не терять зря времени. Активность и целеустремленность позволят им быстро разобраться с текущими задачами. Вторая половина недели прекрасно подходит для налаживания личной жизни. Овны смогут отправиться на свидание, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть в кругу близких.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе повезет в любви. Этот период наполнен гармоничной энергией, которая поможет одиноким сердцам встретить вторые половинки, а семейным Тельцам наладить гармонию с избранниками. Во второй половине недели удача улыбнется в деловой среде, и, если Тельцы будут внимательны, они смогут увидеть знаки судьбы, которые приведут их к счастливой жизни.

Женщина-Близнецы

В конце зимы для Близнецов будет важнее деловая сфера, нежели любовная. На этой неделе удача улыбнется им в сфере денег, и женщины этого знака смогут не упустить перспективные возможности. Удача в любви не обойдет стороной, если устраивать перерывы в работе и не засиживаться в четырех стенах. Самыми удачными для свиданий и знакомств будут последние два дня февраля.

Женщина-Рак

У женщин, рожденных под созвездием Рака, в конце зимы на душе будет весна. Последняя неделя зимы прекрасно подходит для поисков любви, налаживания отношений в семье и укрепления брачных уз. Раки могут услышать приятные новости, а также получить весточку из прошлого. Провести эту неделю успешно Раки смогут, если будут осторожными в принятии решений и не станут торопиться в ведении дел, касающихся финансов.

Женщина-Лев

Львицы на этой неделе могут планировать путешествия и командировки. Меркурий находится в прямом положении, а значит, ничто не помешает им отправиться в запланированную ранее поездку. Дам этого знака не ожидают серьезные неприятности, но это не значит, что можно ослабить бдительность — внимание к деталям поможет Львицам найти выход из затруднительного положения, а также обойти стороной ловушки на пути к счастью.

Женщина-Дева

Дев ждет насыщенная неделя, во время которой наконец получится осуществить давние планы, поставленные из-за ретроградного движения Меркурия на паузу. Последняя неделя февраля благоприятна как для ведения бизнеса, так и для финансовых операций. Девы смогут направить деньги на расширение своего дела, покупку необходимых вещей, а также создать накопительный счет и получить хорошие проценты.

Женщина-Весы