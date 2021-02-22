Врач назвала неожиданные причины набора лишнего веса

Об этом порталу aif.ru рассказала заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

Неожиданный набор веса может произойти по причине недостатка сна. Из-за замедленного метаболизма начинает расти вес. Кроме того, недосып пробуждает аппетит. Врач рекомендует спать не менее восьми часов в сутки.

Повлиять на набор веса может стресс. В стрессовой ситуации организм требует больше энергии, поэтому человек начинает употреблять высококалорийные продукты.

Увеличение веса может спровоцировать нехватка воды. Чтобы нормализовать вес, не стоит забывать о питьевом балансе. Лишний вес часто связан и с задержкой жидкости в организме, обычно это происходит из-за употребления соленой пищи.