Пн, 22.02.2021
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ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ ⟩ Участвуйте в розыгрыше восхитительных процедур от NanoAsia!

ФОТО: Nanoasia.eu

Чем порадовать свою драгоценную кожу в преддверии весны и 8 Марта? Вы знаете, в чем нуждается ваша кожа после долгой и холодной зимы? Мы знаем.

Представьте себе волшебный коктейль, который практически мгновенно насыщает вашу кожу, пробуждая в ней все процессы и превращая ее в расцветающий цветок.
Все это не просто волшебство и сказка, а невероятная нанотехнология из Южной Кореи -  NANOASIA. 

Nanoasia.eu

 

Самая иннoвативная и волшебная идея подарка к 8 марта для каждой женщины -  фантастическая «вкусная» серия от NANOASIA с красноречивым названием NANODESSERT, а также драгоценный эликсир для кожи - Eva Jewelry Mist.

Nanoasia.eu

Eva Jewelry Mist - полностью натуральный нектар или чудо-вуаль для кожи лица в виде спрея, которая уже после первого использования значительно освежит вашу кожу и приведет вас в восторг. За счет содержащихся в составе масел и экстрактов растений нектар обладает великолепным увлажняющим действием, смягчает и тонизирует кожу, что необходимо в первые солнечные весенние деньки. И 8 Марта вы будете самой неотразимой красавицей.

Nanoasia.eu

Безинъекционные методики омоложения NANOASIA - это невероятное наслаждение, радость и здоровье для вашей кожи. Во время многофункциональной процедуры используются продукты NANOASIA с чистым и безопасным составом, успокаивающим вашу кожу, деликатным ароматом и нежной текстурой, очень комфортной для кожи лица. 

Nanoasia.eu

Богатый букет активных ингредиентов в формулах NANOASIA проникают в глубокие слои кожи без использования инъекций или каких-либо травмирующих процедур - настоящее чудо. Это замечательная процедура для женщин любого возраста, и, кстати, для мужчин тоже, поэтому можно приходить и наслаждаться уходовыми ритуалами красоты парами. И уже после первой процедуры вы будете любоваться сияющей и подтянутой кожей, а самое главное - сможете спокойно продолжить свой запланированный день или пойти на мероприятие, чтобы сиять там и притягивать восхищенные взоры.

Nanoasia.eu

Вишенкой на этом бесподобном торте станет чудодейственный минеральный макияж от Bellapierre Cosmetics.

Персональную консультацию и процедуры NANOASIA можно забронировать в Европейском представительстве NANOASIA в Таллинне по адресу Lastekodu 23. 

Встречайте волшебную весну, полную чудес и наслаждений, с красивой и здоровой кожей! Условия роскошнейшего розыгрыша читайте на страничке krasotka.ee в Facebook.
 


 

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