12 деталей образа, которые нас старят

Черный с головы до ног

Все мы любимы время от времени одеться во все черное, но с возрастом эту привычку лучше оставить в прошлом. Готическая студентка – это интересно. Загадочная «парижанка» в 30 лет – тоже. А вот после 40 и 50-ти черный наряд будет добавлять лет. Когда главного редактора американского Vogue, Анну Винтур, спросили, чего мы точно никогда не увидим в журнале, она не раздумывая сказала: «черное с ног до головы». Разбавьте свой образ аксессуаром контрастного цвета – шелковым шарфом, повязанным как пионерский галстук. Или брошью-цветком.

Слишком тонкие брови

Сделать «правильную форму» бровей совсем не просто, потому что у каждого она своя. Но брови «ниточкой» – это не только не модно, это еще и примета возраста. Что делать? Вначале отрастите выщипанные волоски, затем сходите в салон и попросите мастера научить вас подрисовывать брови карандашом так, чтобы они выглядели естественно. Потому что слишком яркие искусственные брови – плюс пять лет.

Балахоны и просто мешковатая одежда

Крайне важно удержаться на грани: не обтягивать там, где не нужно, но и не прятать красивые формы под мешковатыми одеждами. Как быть? Если очень хочется носить платье-футляр, то обязательно с ремешком. Но главное, научитесь подбирать одежду по размеру: очень часто женщины покупают вещи слишком маленькие или слишком большие. Помните, что брюки и штаны должны прежде всего идеально сидеть на попе, а штанины пусть будут сколько угодно длинные, их легко подшить.

Сеченые кончики волос

Роскошная грива тоже требует ухода. Кончики волос нужно время от времени подрезать, иначе прическа будет выглядеть неухоженной. Кстати, закрашивать седину вовсе не обязательно, сейчас ее не прячут даже молодые женщины. Это не только вызов, но и модный тренд. Посмотрите на любимую женщину Киану Ривза – она поседела рано, не стала ни краситься, ни коротко стричься – и все у нее отлично.

Карандаш для губ

Конечно, прежде чем наносить яркую помаду, нужно использовать карандаш. Но он ни в коем случае не должен отличаться по цвету от тона губ или самой помады. Если у вас несколько помад – купите для каждой свой карандаш, который будет совпадать по цвету.

Ресницы с комочками туши

Когда у на ресницах видны комочки, образ сразу страдает. Посмотрите на гуру объемных ресниц Ким Кардашьян: она прокрашивает ресницы так, что они не слипаются и выглядят аккуратно. Ее секрет: она наносит всего два слоя не очень густой туши, просто делает это очень аккуратно.

Жирный блеск