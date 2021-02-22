Организатор свадеб в Эстонии назвала самые ужасные ошибки, которые допускают молодожены

Бранч для невест – это информативное мероприятие, которое проходило в непринужденной и легкой атмосфере. Потенциальные невесты смогли получить полезную информацию и ответы на интересующие вопросы из первых рук, познакомиться лично с организатором, свадебным фотографом, кондитером и попробовать самые популярные торты, услышать о частых предсвадебных ошибках и лишних тратах, которых можно избежать при грамотной подготовке, узнать о трендах в свадебной индустрии, а также услышать советы по организации собственной свадьбы.

Свадьба - это, несомненно, эмоции и один из самых прекрасных праздников в жизни. «В каждой стране и культуре есть традиция пышно отмечать этот день, - уверяет Снежана. - Практически все праздники у нас повторяются из года в год, и только свадьба – приятное исключение. Конечно, формат и размах торжества зависит от ваших финансов. Если нет возможности устроить большой праздник, отметьте этот день с самыми близкими. Главное, чтобы этот день стал особенным именно для вас».

Снежана Рейнсон ФОТО: личный архив

Свадебный организатор считает, что не стоит думать, как сэкономить на торжестве. «Давайте говорить, как грамотно распределить бюджет», - призывает Снежана. И тут нужно учитывать многие нюансы: к примеру, аренда мызы в будний день обойдется дешевле, как и услуги свадебного фотографа; современные приглашения на свадьбу можно найти в интернете и сделать их самому. Но все эти аспекты стоит обговаривать с фирмой, которая и возьмется за организацию вашей свадьбы. Ведь не только платье невесты и букет должны быть безупречными, но и многие детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но становятся приоритетными, если что-то вдруг идет не так.

По словам Снежаны, средняя свадьба в Эстонии по бюджету – 10 000 евро. «Самая дорогая, которую организовывали мы, обошлась семьям молодоженов в 150 000 евро, - замечает Рейнсон. - Это с учетом платья невесты и кольца. Несколько лет назад мы организовывали свадьбу в кинотеатре, наверное, это было самый интересный и необычный выбор».

Снежана неоднократно подчеркивала на бранче, что свадьба, если уж жених и невеста хотят сделать ее запоминающейся, должна быть уникальной и отличной от других. «Не стоит делать праздник по шаблону! Мне очень хочется, чтобы невесты не боялись организовывать необычные торжества. Хочется развития свадебного и ивент-рынка в Эстонии, но пока нет запросов от клиентов на интересный формат торжества, и мы часто организовываем традиционные банкеты-фуршеты», - сокрушается Снежана.

Самой грубой ошибкой профессионал называет искусственные цветы, которыми порой декорируют свадебные церемонии. «Иногда приходится слышать от невест и предложения выдернуть какие-то цветы из подаренных гостями букетов и поставить такие импровизированные букетики на столы. То, что при этом нарушается стилистика праздника, никого не волнует», - замечает руководитель агентства Enjoy Tallinn.