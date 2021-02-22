Пн, 22.02.2021
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ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Потерявшая 190 килограммов женщина добилась тела мечты

26-летняя Эрика Олсон. ФОТО: SWNS.com/Scanpix

26-летняя Эрика Олсон, которая несколько лет назад весила 190 килограммов, похудела на удивительные 127 килограммов, и теперь, по ее словам, она гораздо более довольна жизнью.

Молодая женщина, живущая в штате Юта, США, ежедневно выпивала не менее пяти литров прохладительных и сладких  напитков, а ее обеденный стол состоял в основном из фаст-фуда и выпечки. По словам Эрики, она в основном пропускала завтрак, а ее обед и ужин состояли из нездоровой пищи, передает Elu24.

Эрика Олсон до начала операции. ФОТО: SWNS.com/Scanpix
Эрика Олсон два года назад весила 190 килограммов. ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Жизнь женщины полностью изменилась после того, как она узнала, что у нее преддиабетическое состояние. В интересах здоровья в 2018 году она перенес операцию по уменьшению желудка, пишет DailyMail.

Эрика после операции по уменьшению желудка. ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Теперь питание Эрики состоит только из здоровой пищи. По словам женщины, она также время от времени позволяет себе очень маленькие угощения.

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