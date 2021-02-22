ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Потерявшая 190 килограммов женщина добилась тела мечты

Молодая женщина, живущая в штате Юта, США, ежедневно выпивала не менее пяти литров прохладительных и сладких напитков, а ее обеденный стол состоял в основном из фаст-фуда и выпечки. По словам Эрики, она в основном пропускала завтрак, а ее обед и ужин состояли из нездоровой пищи, передает Elu24.

Эрика Олсон до начала операции. ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Эрика Олсон два года назад весила 190 килограммов. ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Жизнь женщины полностью изменилась после того, как она узнала, что у нее преддиабетическое состояние. В интересах здоровья в 2018 году она перенес операцию по уменьшению желудка, пишет DailyMail.

Эрика после операции по уменьшению желудка. ФОТО: SWNS.com/Scanpix