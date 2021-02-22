ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Потерявшая 190 килограммов женщина добилась тела мечты
26-летняя Эрика Олсон, которая несколько лет назад весила 190 килограммов, похудела на удивительные 127 килограммов, и теперь, по ее словам, она гораздо более довольна жизнью.
26-летняя Эрика Олсон, которая несколько лет назад весила 190 килограммов, похудела на удивительные 127 килограммов, и теперь, по ее словам, она гораздо более довольна жизнью.
Молодая женщина, живущая в штате Юта, США, ежедневно выпивала не менее пяти литров прохладительных и сладких напитков, а ее обеденный стол состоял в основном из фаст-фуда и выпечки. По словам Эрики, она в основном пропускала завтрак, а ее обед и ужин состояли из нездоровой пищи, передает Elu24.
Жизнь женщины полностью изменилась после того, как она узнала, что у нее преддиабетическое состояние. В интересах здоровья в 2018 году она перенес операцию по уменьшению желудка, пишет DailyMail.
Теперь питание Эрики состоит только из здоровой пищи. По словам женщины, она также время от времени позволяет себе очень маленькие угощения.