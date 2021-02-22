Полная чаша: пять советов по выбору бюстгальтера, о которых вы не знали

Правильный пояс

Большинство женщин считают, что размер пояса их бюстгальтера должен равняться объему обхвата под грудью. Это не так! Например, вы сняли с себя мерки и выяснили, что ваш обхват под грудью – 73 сантиметра, пришли в магазин и купили бюстгальтер с 75-м поясом. Что вы получите в итоге? Слишком свободный пояс, который не будет держать вашу грудь: он поползет вверх, бюст при ходьбе станет вываливаться вперед, а бретельки спадать.

Бюстгальтер сделан из эластичной ткани и при носке всегда растягивается. Чтобы он поддерживал вашу грудь, цифра на ярлычке должна быть чуть меньше обхвата под грудью.

Запомните: именно пояс отвечает за поддержку груди, он берет на себя 90% ее веса. Объем пояса для корректно подобранного бюстгальтера может быть на 8-10 сантиметров меньше, чем объем вашего обхвата под грудью.

Как правильно застегивать?

На застежке лифа всегда несколько рядов крючков, а не один. Они нужны для того, чтобы бюстгальтер служил минимум полгода верой и правдой, поддерживая грудь. Со временем эластан изнашивается: за год пояс бра может растянуться на 7 -9 сантиметров, и для плотного прилегания вам нужно будет перестегивать пояс на более тугие крючки.

Чтобы правильно выбрать размер бюстгальтера, нужно подбирать его на самых свободных крючках. Если вы не обращаете внимания на это и застегиваете «как придется», либо при покупке легко можете застегнуть лиф на самые тугие крючки, вы совершаете ошибку. Обычно на примерках оказывается, что идеальным для женщины был бы размер бюстгальтера с меньшим объемом по поясу и большей буквой по чашке.

Как надеть?

Чтобы понять, стоит ли покупать бюстгальтер, его нужно правильно надеть.

Шаг 1. Накиньте бретели бюстгальтера на плечи, наклонитесь вперед и позвольте груди лечь в чашки так, чтобы косточки оказались под грудью.

Шаг 2. Поднимитесь, уведите пояс диагонально вниз, в самую узкую часть спины и застегните на самые свободные крючки.

Шаг 3. Поправьте пояс – он должен сидеть туго. Не стоит пользоваться методом «застегнуть крючки спереди и перевернуть назад» – это растягивает ваш бюстгальтер и снижает срок его службы.

Шаг 4. Подтяните косточки вверх за чашки. Следите, чтобы между косточками и грудью не было пустот. Соберите боковую часть груди в чашки, косточки при этом уводите на ребра.

Шаг 5. Поправьте грудь в чашечках руками, равномерно ее распределив, чтобы сосок смотрел вперед, а не вниз. Отрегулируйте бретели сами или попросите консультанта вам помочь.

Ключевые точки

Когда вы правильно надели бюстгальтер, самое время определить, не ошиблись ли вы с выбором. Обратите внимание на несколько важных моментов.

При корректном подборе пояс бюстгальтера сидит плотно и располагается параллельно полу, между поясом и спиной помещается не более четырех пальцев.

Чашечки облегают грудь, но не лежат на ней сверху. Косточки уходят за грудь, в подмышечные впадины.

Перемычка прилегает к грудной клетке плотно. Бретели свободно пропускают два пальца ладони и не спадают при движении.

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