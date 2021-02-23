Убийцы диеты: продукты, которые усиливают чувство голода

Тренеры и диетологи говорят: хочешь похудеть — забудь о перекусах. Но как же о них забыть, если через час после еды уже хочется сжевать еще что-нибудь? Оказывается, отказаться от привычки перехватывать на ходу действительно можно. Но для этого придется пожертвовать некоторыми продуктами, которые, оказывается, усиливают чувство голода.

Сыр

Вот это потеря потерь. Совсем от сыра отказываться, конечно, не надо. Но надо знать о нем вот что: этот коварный продукт пробуждает у нас в подсознании нашего внутреннего младенца. Природа так запрограммировала наш мозг, что содержащийся в молоке белок казеин вызывает желание выпить еще глоточек. Все для того, чтобы младенец пил материнское молоко, пока в буквальном смысле обратно не полезет, поэтому дети и срыгивают после кормления. А сыр — это, по сути, концентрированное молоко. В нем содержится соединение под названием казоморфин — в сочетании с высокой жирностью продукта и солью он действует на мозг безотказно, хочется есть еще и еще. К тому же сыр вызывает привыкание, вот поэтому в мире так много сыроманов.

Фруктовый сок

По сути это просто сладкая жидкость. Да, в ней есть витамины и микроэлементы, но нет клетчатки — того самого вещества, благодаря которому мы чувствуем себя сытыми. Калорийный напиток повышает уровень сахара в крови, потом этот уровень резко падает, и мы чувствуем голод. Поэтому диетологи пить советуют чистую воду, а фрукты есть в целом виде, без издевательств и выжиманий.

Обезжиренный йогурт

Он просто не насыщает. А если это йогурт с фруктовыми добавками, то еще и впрыскивает в кровь немалую дозу сахара. Повышенная порция углеводов плюс пониженное содержание жиров — вот вам рецепт усиленного чувства голода. Поэтому лучше выбирать обычный греческий йогурт жирностью 4–5 процентов. Из него и кальций лучше усваивается, и чувство голода благодаря ему исчезает надолго. А фрукты, орехи или семечки можно и самим добавить.

Белковый омлет

Главное блюдо фанатов фитнеса — и вдруг в нашем антирейтинге? Именно так. Да, в желтках содержится весь жир и холестерин, но именно желтки отвечают за чувство сытости. К тому же в них много витаминов, минералов и антиоксидантов. Два желтка в день вам точно не повредят, поэтому не торопитесь «расчленять» яйца, делая утренний омлет.

Зерновые батончики