Убийцы диеты: продукты, которые усиливают чувство голода
Некоторые из них выглядят вполне здоровыми, против них даже сторонники здорового питания ничего не имеют. Но мы-то знаем: они только прикидываются!
Некоторые из них выглядят вполне здоровыми, против них даже сторонники здорового питания ничего не имеют. Но мы-то знаем: они только прикидываются!
Тренеры и диетологи говорят: хочешь похудеть — забудь о перекусах. Но как же о них забыть, если через час после еды уже хочется сжевать еще что-нибудь? Оказывается, отказаться от привычки перехватывать на ходу действительно можно. Но для этого придется пожертвовать некоторыми продуктами, которые, оказывается, усиливают чувство голода.
Сыр
Вот это потеря потерь. Совсем от сыра отказываться, конечно, не надо. Но надо знать о нем вот что: этот коварный продукт пробуждает у нас в подсознании нашего внутреннего младенца. Природа так запрограммировала наш мозг, что содержащийся в молоке белок казеин вызывает желание выпить еще глоточек. Все для того, чтобы младенец пил материнское молоко, пока в буквальном смысле обратно не полезет, поэтому дети и срыгивают после кормления. А сыр — это, по сути, концентрированное молоко. В нем содержится соединение под названием казоморфин — в сочетании с высокой жирностью продукта и солью он действует на мозг безотказно, хочется есть еще и еще. К тому же сыр вызывает привыкание, вот поэтому в мире так много сыроманов.
Фруктовый сок
По сути это просто сладкая жидкость. Да, в ней есть витамины и микроэлементы, но нет клетчатки — того самого вещества, благодаря которому мы чувствуем себя сытыми. Калорийный напиток повышает уровень сахара в крови, потом этот уровень резко падает, и мы чувствуем голод. Поэтому диетологи пить советуют чистую воду, а фрукты есть в целом виде, без издевательств и выжиманий.
Обезжиренный йогурт
Он просто не насыщает. А если это йогурт с фруктовыми добавками, то еще и впрыскивает в кровь немалую дозу сахара. Повышенная порция углеводов плюс пониженное содержание жиров — вот вам рецепт усиленного чувства голода. Поэтому лучше выбирать обычный греческий йогурт жирностью 4–5 процентов. Из него и кальций лучше усваивается, и чувство голода благодаря ему исчезает надолго. А фрукты, орехи или семечки можно и самим добавить.
Белковый омлет
Главное блюдо фанатов фитнеса — и вдруг в нашем антирейтинге? Именно так. Да, в желтках содержится весь жир и холестерин, но именно желтки отвечают за чувство сытости. К тому же в них много витаминов, минералов и антиоксидантов. Два желтка в день вам точно не повредят, поэтому не торопитесь «расчленять» яйца, делая утренний омлет.
Зерновые батончики
Гранола и мюсли, упакованные в удобный батончик, — чем не здоровый перекус. Да в общем-то всем. Зачастую они состоят по большей части из сахара, масла и обработанных зерен. Возможно, калорий в них будет меньше, чем в булочке, но вот пользы точно не больше. Батончик ненадолго обманет ваш организм, заставив поверить, будто вы действительно съели что-то питательное. Но тело быстро разберется, что к чему, и потребует полноценного обеда.
Кетчуп
Ах, если бы он действительно состоял только из помидоров, зелени и специй, как уверяет реклама. Но ведь в кетчупе зачастую содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Она усиливает аппетит и замедляет выработку лептина — гормона, который призван сообщить организму, что он уже сыт, больше еды не надо. Вот почему благодаря кетчупу мы переедаем, а вовсе не потому, что он такой вкусный.
Крекеры и снеки
Жирная и соленая еда, набитая быстрыми углеводами, — от такого сочетания любой сторонник полезного питания рухнет в обморок. Клетчатки в таких продуктах практически нет, поэтому наесться печенюшками или чипсами невозможно. Зато чего в них полно, так это натрия — он активирует нейромедиатор, связанный с чувством удовольствия. Чем больше ешь, тем больше хочется, вот и весь секрет.
Жвачка
«Многие, кто сидит на диете, при помощи жвачки пытаются обмануть чувство голода, — объясняет диетолог Лиза Хайим. — Так вот, этот способ не работает. Жевание действительно обманывает мозг, заставляя думать, что мы и вправду что-то едим. Но потом начинает бунтовать желудок: он-то уже начал готовиться к перевариванию еды, а ее все нет и нет».Эксперты предупреждают: таким способом и язву себе «нажевать» недолго. Поэтому лучше не использовать жвачку в качестве обманки для организма.
Выпечка
Ну, тут все понятно. Сахар, жиры, быстрые углеводы, радость для мозга, горе для фигуры. Но специалисты говорят, что дело тут не столько в калориях, сколько в отсутствии клетчатки. Если для выпечки использовали муку не белую, а цельнозерновую, шансов наесться будет больше. Все потому, что клетчатка замедляет всасывание сахара в кровоток, не вызывая резкого всплеска глюкозы в крови. А вот если мука, как положено, высшего сорта, тончайшая и нежная, то после круассана из нее вы будете еще более голодным, чем до.
Алкоголь
Дело даже не в том, что алкоголь очень калориен. Он еще и растормаживает центр голода в мозгу — под бокальчик вы съедаете гораздо больше, чем обычно. И гораздо больше, чем вам действительно нужно. Причем жевать хочется вовсе не огуречную соломку или даже фрукты. Алкоголь вызывает тягу к простым углеводам, жареной и соленой пище. Все потому, что спиртное расходует запасы гликогена в организме, а поступает это вещество именно из углеводов.
А что еще
Глутамат натрия — именно он в ответе за то, что в китайском ресторане вы съедаете гигантскую порцию. Глутамат натрия усиливает не только вкус приготовленных блюд, но и аппетит.
Продукты с искусственными подсластителями — они обманывают мозг, заставляя его думать, что вы съели что-то калорийное, получили удовольствие и энергию. Но ненадолго. Вскоре организм очнется и заставит вас жаждать чего-то по-настоящему сладкого.
Сладости — сахар вызывает привыкание. В этом весь секрет, почему после одной конфетки хочется еще. А потом еще.