Не могу выйти из дома без макияжа: когда это становится проблемой

Неумолимая статистика

Мы постоянно пишем о том, что макияж должен быть чем-то веселым и беззаботным. Хочешь скромный нюдовый образ? Без проблем. Планируешь покрыть лицо хайлайтером, чтобы сиять ярче звезд? Прекрасно! Синие тени, красные стрелки и ресницы «как лапки паучка» — все это можно и нужно до тех пор, пока процесс и результат доставляют тебе удовольствие.

Но так, к сожалению, бывает не у всех. По данным Superdrug, каждая третья женщина наносит макияж на лицо каждый раз, когда выходит из дома. Даже если это что-то простое и бытовое: в лучшем случае — сходить в магазин (потому что здесь пусть условный, но все же выход в свет), в худшем — вынести мусор.

Еще немного пугающей статистики? Пожалуйста. То же исследование показало, что в среднем женщины в отношениях ждут два месяца, прежде чем открыть партнеру свое лицо без макияжа. А одна из десяти опрошенных признается, что не позволила бы своему мужчине увидеть себя вообще без макияжа.

Глянец, общество и мы

Даже если ты сама, твои подружки и родственники никогда и ни с чем подобным не сталкивались, это не значит, что проблемы нет. На самом деле женщин, которые не могут выйти из дома без макияжа, потому что считают себя непривлекательными, больше, чем ты можешь себе представить.

Отвлеченных причин этому две (по крайней мере основных):

несмотря на движения в сторону любви к телам любого вида и размера, мы продолжаем ориентироваться на когда-то навязанные нам идеальные глянцевые стандарты;

люди в целом склонны преувеличивать значение того, насколько важную они (их внешность, поведение, неловкие ситуации) играют роль в жизни других — в психологии это называется «эффект прожектора».

Но как бы там ни было, история с желанием «непременно намакияжиться» может быть или не быть проблемой. Как же понять, когда ситуация вышла из-под контроля?

Как увидеть проблему: советы психолога

Марина Фокина, психолог, ассоциированный член Федерации психологов-консультантов России: «По сути, раскрашивание лица – это наша защита. Она отсылает нас к древним племенам, которые разрисовывали себя, прежде чем пойти на войну. И даже если мы говорим, что наносим тон, тушь, тени, помаду для красоты, мы все равно так защищаемся от посторонних взглядов, от людей, которые могут посчитать нас некрасивыми. И это нормально. Но есть женщины, которые без макияжа не то что шагу ступить не могут, а на протяжении многих лет просыпаются раньше своих мужей, чтобы встречать супруга во всеоружии. И точно так же они не могут позволить себе заснуть раньше мужа, потому что все это великолепие нужно смыть. Эта ситуация — пример патологии. Если у женщины есть потребность быть в макияже всегда, независимо от обстоятельств, как в случае с мужем или, скажем, пропалывая грядки на даче при полном параде, это проблема, с которой можно и нужно идти к специалисту».

Но на первом этапе, если ситуация не кажется тебе слишком серьезной и ты чувствуешь силы, можно попробовать стать самой себе психологом.

«Мое любимое упражнение — развертывание ответов на вопросы через «и что?». То есть, вот я выйду на улицу ненакрашенная, люди меня увидят. И что? Ну, они подумают, что я страшная. И что? Какие-то чужие люди чисто субъективно оценят тебя, а ты, возможно, этого даже не заметишь. Что в этом такого? Так получится прийти к корню — проблеме с самооценкой, с самоценностью, с чем-то еще», — советует Марина Фокина.

Пара слов о помощи психолога в такой ситуации. Не стоит бояться, что он странно на тебя посмотрит или скажет что-то в духе: «Сюда люди приходят с кое-чем посерьезнее». Запрос может быть любой. Задача специалиста — поработать с ним. Другое дело, что макияж, скорее всего, симптом более серьезной и глубокой проблемы, которую уже и нужно решать.



