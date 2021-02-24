Мужские фразы, которые женщины старательно понимают неправильно

Все давно знают, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. Мужчины и женщины думают по-разному, уверяет wday.ru. Воспринимают одинаковые вещи по-разному. Уже кажется все привыкли к этой разности. Но все же встречаются некое недопонимание в отношениях, в восприятии некоторых фраз. Вот 7 из самых распространенных.

«Уже иду»

Женщина, услышав эту фразу, скорее всего, будет ждать, что мужчина вот-вот на подходе и «уже иду» значит каких-то пару минут. Однако нет, у мужчины это может быть неопределенное время — 5, 10 и даже 25 минут.

Поэтому, услышав эту фразу, займите себя чем-нибудь полезным. И не переживайте.

«Буду через 5 минут»

Чаще всего, когда женщина слышит эту фразу, она ожидает, что мужчина действительно будет через обещанное время. Он же мужчина, он держит свое слово.

Мужчина же, когда говорит эту фразу, меньше всего задумывается о реальном времени. Это как фраза, которая не несет в себе информационного смысла. Просто как если бы он сказал «сейчас» или предыдущий вариант и пришел через 20 минут. Поэтому подождите, конечно, 5 минут и спокойно идите по своим делам.

«Мы обязательно это сделаем»

Когда мужчина говорит эту фразу, женщина надеется, что да, они это сделают обязательно. Мужчина же скорее совсем не хочет это делать. И чтобы не расстраивать или не выяснять отношения, говорит именно так.

Можете, конечно, уточнить точную дату и прямо вести с ним переговоры, если вы действительно хотите это получить.

«Извини, сегодня никак не получится, давай в другой раз»

Женщина, конечно же, расстраивается, но продолжает ждать и надеяться на другой раз. Вероятнее всего, мужчина не сильно заинтересован в вас. И просто решил провести это время в другой компании. Тогда почему бы и вам не провести время с кем-то другим? Зачем сидеть дома и переживать.

«Зачем тебе эта ерунда?»

Женщина, услышав эту фразу на свою просьбу, чаще обижается или чувствует себя ненужной, иногда злится. Мужчина, во-первых, не видит ценности в том, что вы просите. Во-вторых, поскольку он не видит в этом ценности, он думает, что вы не цените его и его деньги. Скорее он говорит: я ценю свои деньги и прошу тебя тоже ценить меня и мои деньги.

Попробуйте рассказать мужчине, чем именно это ценно. Возможно, он передумает.

«Это в последний раз, я больше так не буду»

Многие женщины верят, что это был действительно «последний раз». Хотя, возможно, им уже нет счета. Скорее всего, мужчине выгодно иметь такую доверчивую женщину, и через некоторое время с большей вероятностью все повторится.

Просто спросите себя, вы действительно с этим согласны, если да, то просто перестаньте это выяснять с мужчиной. Если нет, то пришло время оставить его и выйти из отношений.

«Мне надо подумать, я перезвоню»

Женщина начинает терзать себя сомнениями, проигрывать в голове различные сценарии, чаще драматичные, что это все, возможно, конец. Мужчине же просто нужно время, чтобы остыли эмоции и принять действительно адекватное решение или все обсудить в спокойном ключе.