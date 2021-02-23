Высыпания на разных участках лица: о чем они говорят?

Если чаще всего ты замечаешь прыщи в нижней части лица, на подбородке или по линии нижней челюсти, наведайся к эндокринологу. Именно неполадки в работе щитовидной железы и гормональный дисбаланс могут отражаться на лице таким неприятным образом.
Пожалуй, самый безобидный вариант с точки зрения коррекции. Прыщики на височной области говорят о банальном обезвоживании. Пей больше воды, и можешь увидеть, что ситуация быстро налаживается.
Появились высыпания на лбу? Ты удивишься, но часто виной тому — плохой шампунь и бальзам для волос. Они попадают на кожу, проникают в поры и — готово. Вторая причина — некачественное удаление декоративной косметики. И, наконец, третья — злоупотребление скрабами и пилингами, разрушающими защитный слой на коже.
Высыпания на лице в области рта
Если незваные гости чаще всего появляются возле губ, уменьши количество сладкого и жирного и откажись от алкоголя. Причина высыпаний на лице - в твоем рационе. Это поджелудочная таким образом шлет тебе сигнал SOS!
Скорее всего, ты любишь подпирать лицо рукой, когда сидишь за столом, или же много болтаешь по телефону. Так или иначе, обзаведись антибактериальным спреем для руки и почаще их протирай, не забывая и про экран мобильника: на нем тоже — рассадник бактерий.
Высыпания на лице у женщины в Т-зоне
Прямое следствие расшатанных нервов. Стресс, аврал, недосып — все они приводят к тому, что в середине лба, на крыльях носа и переносице появляются прыщи. Как избавиться от высыпаний на лице? Может быть, пора подумать об отпуске? Ну, или хотя бы ложиться спать пораньше, даже если в интернете кто-то не прав.
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