Высыпания на разных участках лица: о чем они говорят?

Высыпания на подбородке

Если чаще всего ты замечаешь прыщи в нижней части лица, на подбородке или по линии нижней челюсти, наведайся к эндокринологу. Именно неполадки в работе щитовидной железы и гормональный дисбаланс могут отражаться на лице таким неприятным образом.

Высыпания на висках

Пожалуй, самый безобидный вариант с точки зрения коррекции. Прыщики на височной области говорят о банальном обезвоживании. Пей больше воды, и можешь увидеть, что ситуация быстро налаживается.

Высыпания на лбу

Появились высыпания на лбу? Ты удивишься, но часто виной тому — плохой шампунь и бальзам для волос. Они попадают на кожу, проникают в поры и — готово. Вторая причина — некачественное удаление декоративной косметики. И, наконец, третья — злоупотребление скрабами и пилингами, разрушающими защитный слой на коже.

Высыпания на лице в области рта

Если незваные гости чаще всего появляются возле губ, уменьши количество сладкого и жирного и откажись от алкоголя. Причина высыпаний на лице - в твоем рационе. Это поджелудочная таким образом шлет тебе сигнал SOS!

Высыпания в области щек

Скорее всего, ты любишь подпирать лицо рукой, когда сидишь за столом, или же много болтаешь по телефону. Так или иначе, обзаведись антибактериальным спреем для руки и почаще их протирай, не забывая и про экран мобильника: на нем тоже — рассадник бактерий.

Высыпания на лице у женщины в Т-зоне

Прямое следствие расшатанных нервов. Стресс, аврал, недосып — все они приводят к тому, что в середине лба, на крыльях носа и переносице появляются прыщи. Как избавиться от высыпаний на лице? Может быть, пора подумать об отпуске? Ну, или хотя бы ложиться спать пораньше, даже если в интернете кто-то не прав.



