Не кремом единым: три способа деликатного ухода за лицом

1. Гимнастика для лица

Она работает! Больше 60 мышц помогают нам держать лицо. Из-за активной мимики и стресса некоторые находятся в постоянном тонусе: мы хмурим лоб, поджимаем губы, щурим глаза. Гримасничая, ты не столько «качаешь» мускулы, сколько помогаешь им расслабиться. Как? Все просто: чтобы снять напряжение, нужно сначала его создать. Даже после одного занятия лицо расправляется, а если практиковаться каждый день по 10 минут, будет тебе легкий лифтинг-эффект.

Примеры упражнений

— Для четкого овала лица. Сядь и упрись спиной в стену/стул. Большими пальцами руки начинай давить на подбородок снизу. Языком нажимай на верхнее небо и сопротивляйся давлению рук. Выполняй 30 секунд, а после слегка постучи по подбородку для снятия напряжения.

— От носогубных складок. Открой и округлит рот, держи его напряженным. Указательными пальцами проведи от краев носа к вискам. Повтори 7–10 раз.

2. Самомассаж

С гимнастикой можно переборщить и «закачать» мышцы. С массажем рисков меньше, если, конечно, ты не экранизируешь сцену «тянем-потянем» из известной сказки. Плюс легкие поглаживания улучшают кровообращение и стимулируют обновление клеток. Если в этот момент ты еще и подкинешь им «строительного материала» — питательных веществ из крема, — то эффект будет налицо.

Примеры движений

— От отеков. Положи ладони на центр лица и нажми на крылья носа. Двигайся к краям, совершая надавливающие движения и как бы подтягивая ткани вверх.

— Для снятия напряжения. Кончиками пальцев в течение 30 секунд мягко стучи по всему лицу. По ощущениям должно напоминать капли дождя.

3. Щадящее очищение

Пока ты безуспешно замазываешь кремом раздражения/сухость/жирность/тусклый тон/забитые поры, вполне может оказаться, что первопричина — в некорректном умывании. Запоминай: делаем это утром и вечером и с правильным средством. Оно должно, с одной стороны, очень качественно очищать, с другой — не пересушивать кожу. Редкое сочетание можно найти в «умывалках» с мицеллами. Это такие частицы, которые притягивают жир, но не встраиваются в роговой слой — то есть не уносят с собой защитную мантию.

Примеры средств

— Для деликатного очищения. Физиологический очищающий лосьон был создан в 1947 году и неоднократно тестировался пациентами, включая детей. Испытания показали, что щадящая формула хороша для чувствительной кожи, причем лосьон не обязательно требует смывания — а значит, контакта с водопроводной водой.

В лосьоне поверхностно активные вещества (ПАВ) в сочетании со специальным компонентом Cetanol образуют особые структуры — мицеллы. В отличие от мицелл, содержащихся в мицеллярной воде, благодаря Cetanol мицеллы в образуют уникальный мицеллярный лосьон, который бережно и тщательно очищает кожу, сохраняя ее барьерные свойства. Cetanol также является эмолентом — смягчает кожу и придает ей эластичность. Для более интенсивного увлажнения кожи также рекомендуется использовать увлажняющий защитный крем .

— Для глубокого очищения. Гель стоит использовать, даже если у тебя жирная или комбинированная чувствительная кожа. Он отлично удаляет загрязнения и не повреждает кожный барьер.



