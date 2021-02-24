Пироги и пирожки с капустой: три рецепта начинки
Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым или слоеным, пишет «Сегодня».
Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым или слоеным, пишет «Сегодня».
Пирожки с капустой – вкусный привет из детства. Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.
Начинка для пирожков из свежей капусты с яйцами
Ингредиенты
500 г капусты белокочанной
6 яиц
Соль, перец, специи по вкусу
Масло подсолнечное для жарки капусты
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, посолить и обжарить на сковороде на подсолнечном масле почти до готовности.
Яйца отварить вкрутую, очистить и измельчить. Смешать с готовой капустой.
Начинка для пирожков из свежей капусты
Ингредиенты
1 небольшая капуста
2 луковицы
Соль и перец
2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
Лук измельчить, капусту тонко нашинковать.
Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту.
Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.
Совет: по желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.
Начинка для пирожков из квашеной капусты
Ингредиенты
400 г квашеной капусты
1 репчатый лук
2 ст. л. растительного масла
100 г моркови
0.5 ч. л. сахара
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты.
Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить.
Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать.
Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.
Как приготовить тесто для пирожков с капустой
Время приготовления
1.5 часа
Ингредиенты
200 мл кефира
100 мл растительного масла
1 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
1 пакетик сухих дрожжей
1,5 стакана муки
Способ приготовления
Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались.
Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте.
Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.