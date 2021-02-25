Как избавиться от второго подбородка: видеоинструкция по массажу

Тати Ван Ден Брук поделилась с нами необходимыми массажными движениями, которые помогут сохранить четкий и ровный овал лица на долгие годы.

Положите одну руку на плечо, а другую под челюстную дугу. Разведите немного руки до ощущения легкого натяжения. Задержитесь в этом положении. Затем немного переставьте руки, сделайте такое же натяжение.

Теперь положите одну руку на грудную клетку, а другой рукой потяните подбородок, растягивая переднюю поверхность шеи. То же самое мы проделываем с другой стороны. Вы не должны чувствовать боль, а только легкое приятное натяжение шеи.

Сделайте глубокий защип кожи и начните легкие скручивания, как показано на видео. Пройдитесь такими скручивающимися движениями сначала с одной стороны до уха. Затем с другой стороны точно также, медленно. Делаем скручивания на одном месте, не оттягивая кожу в стороны.

Теперь большие пальцы положите прямо под подбородок, сразу за косточкой, опустите немного голову на пальцы, чтобы ваши пальцы приникли вглубь. Затем остановитесь в этом положении и начните работать как бы буравчиком, пытаясь пройти все глубже косточки.

Теперь большой палец точно так же подставьте под косточку подбородка, начните делать проминающие движения к уху, останавливайтесь на всех болезненных и неприятных участках. Повторите этот же прием с другой стороны.

Большие пальцы приложите под угол челюсти, опустите немного голову на пальцы и задержитесь в этом положении.

Сделайте рот в букву «О», вытяните язык максимально вперед и задержитесь в таком положении. Обратите внимание, чтобы ваш рот был расслаблен. Вы будете чувствовать, как ваш подбородок и ваш овал лица подтягиваются. Обратите внимание, чтобы ваши жевательные мышцы не напрягались.

Ну а закрепить результат нам поможет тейпирование. Подготовьте две вилочки шириной в половину тейпа, длиной от уха до подбородка. Якорь приклейте за мочкой уха, первую полосочку наклейте по линии челюсти, не тяните тейп, клейте просто на ваше расслабленное лицо. вторая полоска идет сразу под линией челюсти. Точно также наклейте другой тейп. Разогрейте тейпы пальцами. У вас должна получится под подбородком как бы решеточка из тейпов.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!