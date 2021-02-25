Пять фруктов, которые сжигают жир быстрее, чем тренировка

Во-первых, в яблоках много тех самых антиоксидантов флавоноидов, о которых уже говорилось выше. А, во-вторых, они богаты клетчаткой, которая стимулирует пищеварение, поддерживает наш кишечник в форме и помогает контролировать уровень сахара в крови. Обязательно ешьте их с кожурой, так как в ней содержится основная доля антиоксидантов и полезных витаминов. Груши

Если яблоки вам не очень нравятся или кажутся слишком твердыми, вы всегда можете съесть грушу: в этих фруктах содержатся те же самые полезные вещества, и они тоже богаты клетчаткой. А лучше всего – сочетать!

Клубника