Пять фруктов, которые сжигают жир быстрее, чем тренировка
Есть эти фрукты каждый день стоит не только для красоты, но и для отличного здоровья, советует «Домашний Очаг».
Есть эти фрукты каждый день стоит не только для красоты, но и для отличного здоровья, советует «Домашний Очаг».
Есть больше свежих фруктов каждый день – залог не только хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Диетологи даже составили список из тех фруктов, которые особенно активно помогают нам сжигать жир и не позволяют нам набирать лишний вес заново. А мы отобрали пятерку лидеров и советуем вам начинать их есть прямо сейчас!
Черника
Исследование, в котором приняли участие более 100 тысяч взрослых людей, подтвердило: антиоксиданты флавоноида способны помочь нам поддерживать здоровый вес. Этих антиоксидантов особенно много в темных ягодах: чернике, ежевике, черной смородине, голубике. Так что стоит есть их как можно чаще – тем более, что полезных свойств они не теряют ни в замороженном, ни в сушеном, ни даже в вареном виде.
Яблоки
Во-первых, в яблоках много тех самых антиоксидантов флавоноидов, о которых уже говорилось выше. А, во-вторых, они богаты клетчаткой, которая стимулирует пищеварение, поддерживает наш кишечник в форме и помогает контролировать уровень сахара в крови. Обязательно ешьте их с кожурой, так как в ней содержится основная доля антиоксидантов и полезных витаминов.
Груши
Если яблоки вам не очень нравятся или кажутся слишком твердыми, вы всегда можете съесть грушу: в этих фруктах содержатся те же самые полезные вещества, и они тоже богаты клетчаткой. А лучше всего – сочетать!
Как и черника, клубника богата антоцианинами, а потому помогает нам поддерживать здоровый вес. Кроме того, полезные антиоксиданты очень хороши для здоровья нашего мозга: они поддерживают активность тех его зон, которые отвечают за память, а также способность к восприятию и обработке информации. Чем чаще вы едите свежие ягоды, тем выше ваша защита от возрастной деменции!
Да, мы тоже удивлены, но с ботаникой не поспоришь: технически перец – это фрукт. И чертовски полезный фрукт к тому же! В том числе и за счет капсаицина – компонента, который придает перцу его остроту, а нам помогает стимулировать метаболизм и сделать процесс сжигания лишнего жира более активным.