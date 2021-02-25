История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер

Журналистка Рейчел Фелдер написала биографию красной помады «Секретное оружие. История красной помады». В нее вошли факты из жизни знаменитых женщин, которые ею пользовались, истории создания различных оттенков и их историческая значимость. В книге много репродукций картин, уникальных фотографий и редких рекламных плакатов, пишет Lenta.ru.
В начале ХХ века суфражистки во многих странах отстаивали право женщин голосовать и участвовать в выборах. Поскольку предназначение прекрасного пола тогда сводилось к исполнению роли жены, хозяйки дома, матери и не подразумевало участия в политической жизни и предпринимательской деятельности, борьба была революционной. Красная помада с заложенной в ней силой, уверенностью, смелостью и женственностью стала прекрасным способом продемонстрировать преданность своим идеалам.
Более того, суфражисткам удалось изменить общественное мнение о женщинах с алыми губами. Если раньше они ассоциировались с актрисами, танцовщицами и проститутками, то теперь их стали воспринимать как атрибут благочестивых девушек.
Канадская предпринимательница Элизабет Арден, создательница одноименного косметического бренда, поддержала борьбу женщин за право голосовать. Когда в 1912 году суфражистки устроили протестный марш рядом с ее салоном в Нью-Йорке, Арден и ее сотрудницы вышли поддержать шествующих. Как команды поддержки марафонцев, стоящие вдоль трассы и предлагающие им воду, они принялись раздавать протестующим тюбики красной помады.
В 1913 году около пяти тысяч женщин промаршировали по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, и у всех губы были накрашены красной помадой.
Она стала частью униформы суфражисток не только в Америке, но и в Англии, где ею пользовались все активистки движения за женское избирательное право, в том числе их лидер Эммелин Панкхерст. Через несколько лет красную помаду носили уже не только гражданские активистки, но и простые женщины.
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Королева Елизавета I, правившая в Англии с 1558-го по 1603 год, была помешана на красной помаде. Она считала, что этот цвет отпугивает дьявола и злых духов. В составе ее помад значились кошениль, которая давала красный цвет, вязкий гуммиарабик (смола из сока акации), яичный белок и сок фигового дерева, который придавал мягкость текстуре.
Макияж Елизаветы был выразительным, но губительным для ее здоровья. Она подводила глаза черным угольным карандашом и наносила на кожу толстый слой свинцовых венецианских белил, которые разбавляла уксусом. Сегодня считается, что подобная смесь на основе свинца вызывает отравление, поражает кожу и провоцирует потерю волос. На картинах современников королева выглядит величественной и бескомпромиссной — во многом благодаря этому контрастному макияжу.
Несмотря на то, что Елизавета I прожила долгую жизнь по меркам той эпохи — она умерла в шестьдесят девять лет, — историки считают, что причиной ее смерти стало заражение крови. Версия, что к кончине ее привело многолетнее использование токсичной косметики на основе свинца, выглядит весьма правдоподобной. Когда она умерла, на ее губах остался слой засохшей помады (исследователи полагают, что толщина его была между четвертью и половиной дюйма) — итог безудержного увлечения косметикой на протяжении всей жизни.
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2 июня 1953 года 27-летняя королева Елизавета II торжественно вошла в Вестминстерское аббатство в день своей коронации. Мир замер в ожидании: на его глазах происходило событие международного значения, и оно впервые напрямую транслировалось по телевидению, причем не только в Англии, но и в других странах.
Тем, у кого были цветные телевизоры, посчастливилось увидеть образ королевы во всем его великолепии. На ней было расшитое жемчугом, кристаллами и камнями — бриллиантами, опалами и аметистами — шелковое платье в пол, которое для Ее Величества создал известный британский модельер Норман Хартнелл. Он так много шил для королевской семьи, что снискал звание «члена королевского викторианского ордена, личного портного Ее Величества Королевы и Ее Величества Королевы-матери».
Важной составляющей образа Елизаветы была помада цвета «темное бордо». Ее изготовили специально по случаю церемонии, чтобы оттенок был тон в тон с мантией — малиновой накидкой с отделкой из меха горностая, золотых кружев и филиграни. Оттенок назвали Balmoral в честь замка в Шотландии, где королевская семья проводит каникулы.
Любовь к помадам Ее Величества неоспорима: в арсенале Елизаветы как проверенные временем красные оттенки, так и розовые, которые она полюбила в более зрелом возрасте. Ее любимые косметические марки Clarins и Elizabeth Arden даже получили королевский патент на право именоваться поставщиками двора Ее Величества.
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Во время второй мировой войны у женщин стран антигитлеровской коалиции красная помада стала символом сопротивления. С ее помощью они заявляли, что ни невзгодам, ни дефициту, обусловленному карточной системой распределения продуктов и товаров, их не сломить. Алые губы подчеркивали способность преодолевать трудности, смелость, чувство локтя и силу, понадобившиеся женщинам, которые остались в тылу и были вынуждены освоить традиционно мужские профессии. К тому же представительницам прекрасного пола даже в самые страшные времена нравится чувствовать себя привлекательными.
Адольф Гитлер, между прочим, ненавидел красную помаду. Для него чистота арийской расы подразумевала естественное, ненакрашенное лицо. Яркая красная помада была для него слишком нарочитой и сексуальной.
Кроме того, он был фанатичным вегетарианцем, который отвергал любые ингредиенты животного происхождения, а они в то время часто использовались при изготовлении косметики.
Во время войны все товары первой необходимости распределялись по карточкам, в том числе еда, бензин и предметы из жести. Косметику же, особенно такой ее заметный предмет, как красная помада, считали важной для жизни, поскольку она поддерживала дух женщин и питала их чувство собственного достоинства. Многие полагали, что на нее карточная система не должна распространяться.
В Англии Уинстон Черчилль и британское правительство поддерживали эту точку зрения и выдавали красную и любую другую помаду по необходимости, а не по талонам. Как сказал сотрудник министерства снабжения британскому изданию журнала Vogue: «Косметика так же важна для женщин, как табак для мужчин».
Несмотря на первоначальные замыслы властей не ограничивать доступ к косметическим средствам, в военное время они все же подверглись высокому налогообложению и поэтому стали в прямом смысле слова драгоценным товаром — дефицитом. Многие женщины стали использовать сок свеклы для окрашивания губ.
Яркие губы дарили ощущение нормальной жизни, в которой есть место надежде и красоте.
В Америке некоторое время футляры помад производили не как обычно из металла, который уходил на военные нужды, а из пластика. В 1942 году американский Комитет военно-промышленного производства постановил значительно сократить производство косметики. Однако спустя несколько месяцев оно вернулось к своему предыдущему объему из-за выступлений недовольных женщин.
В годы Второй мировой войны наряду с мужчинами на фронт шли и женщины. Расчетливые косметические компании охватил патриотический порыв: решив и родину поддержать, и обогатиться, они начали выпускать целые коллекции для фронтовичек. Самые известные помады того периода — Victory Red («красный победы» — англ.) 1941 года от Elizabeth Arden, Fighting Red («красный борьбы» — англ.) от Tussy и Regimental Red («красный полка» — англ.) от Helena Rubinstein. Британский бренд Cyclax представил свой оттенок Auxiliary Red («красный помощницы» — англ.) как «помаду для женщин на службе» и даже выпустил черно-белые рекламные постеры, на которых слово «помада» было написано ярко-малиновым цветом.
Компания Elizabeth Arden принимала активное участие в военной жизни Соединенных Штатов. Во-первых, она обладала эксклюзивным правом продавать косметику на военных базах. Во-вторых, получила распоряжение от американского правительства разработать специальный оттенок помады для Резерва женского вспомогательного состава морской пехоты, созданного в 1943 году.
Женщины, служившие в морской пехоте, были обязаны красить губы и ногти тем же цветом, в каком были выполнены красные детали на их военной форме.
Арден назвала цвет Montezuma Red («красный Монтесумы» — англ.) в честь слов гимна морпехов, в котором они обещали сражаться за свою страну везде — «от чертогов Монтесумы до берегов Триполи». Спустя год этот оттенок присоединился к линейке помад Elizabeth Arden и успешно продавался благодаря рекламе, прославлявшей его военное прошлое.
Война заканчивалась, а красная помада по-прежнему оставалась для женщин средством, поднимавшим дух. 15 апреля 1945 года британские войска освободили концентрационный лагерь Берген-Бельзен на севере Германии. Чтобы помочь женщинам воспрять и вернуться к нормальной жизни, британский Красный Крест отправил в лагерь коробки с красной помадой.
Хотя на первый взгляд кажется, что подобная помощь была непрактичной, посылка имела большое значение. Как писал в своих воспоминаниях один из первых офицеров, переступивших порог лагеря смерти, подполковник Мервин Уиллетт Гонин: «Женщины лежат на кроватях без простыней и ночных рубашек, но с алыми губами… У них нет одежды, и они накрывают плечи одеялами, когда встают, но губы у них алые… Наконец-то кто-то вернул им индивидуальность — они снова стали женщинами, а не порядковыми номерами со штампами на плечах».
Безусловно, красная помада не была способна перечеркнуть ужасы войны, которые им пришлось пережить, но она помогала вдохнуть в этих женщин жизнь.
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