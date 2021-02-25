История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер

Тем, у кого были цветные телевизоры, посчастливилось увидеть образ королевы во всем его великолепии. На ней было расшитое жемчугом, кристаллами и камнями — бриллиантами, опалами и аметистами — шелковое платье в пол, которое для Ее Величества создал известный британский модельер Норман Хартнелл. Он так много шил для королевской семьи, что снискал звание «члена королевского викторианского ордена, личного портного Ее Величества Королевы и Ее Величества Королевы-матери».

Важной составляющей образа Елизаветы была помада цвета «темное бордо». Ее изготовили специально по случаю церемонии, чтобы оттенок был тон в тон с мантией — малиновой накидкой с отделкой из меха горностая, золотых кружев и филиграни. Оттенок назвали Balmoral в честь замка в Шотландии, где королевская семья проводит каникулы.

Любовь к помадам Ее Величества неоспорима: в арсенале Елизаветы как проверенные временем красные оттенки, так и розовые, которые она полюбила в более зрелом возрасте. Ее любимые косметические марки Clarins и Elizabeth Arden даже получили королевский патент на право именоваться поставщиками двора Ее Величества.

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Во время второй мировой войны у женщин стран антигитлеровской коалиции красная помада стала символом сопротивления. С ее помощью они заявляли, что ни невзгодам, ни дефициту, обусловленному карточной системой распределения продуктов и товаров, их не сломить. Алые губы подчеркивали способность преодолевать трудности, смелость, чувство локтя и силу, понадобившиеся женщинам, которые остались в тылу и были вынуждены освоить традиционно мужские профессии. К тому же представительницам прекрасного пола даже в самые страшные времена нравится чувствовать себя привлекательными.

Адольф Гитлер, между прочим, ненавидел красную помаду. Для него чистота арийской расы подразумевала естественное, ненакрашенное лицо. Яркая красная помада была для него слишком нарочитой и сексуальной.

Кроме того, он был фанатичным вегетарианцем, который отвергал любые ингредиенты животного происхождения, а они в то время часто использовались при изготовлении косметики.

Во время войны все товары первой необходимости распределялись по карточкам, в том числе еда, бензин и предметы из жести. Косметику же, особенно такой ее заметный предмет, как красная помада, считали важной для жизни, поскольку она поддерживала дух женщин и питала их чувство собственного достоинства. Многие полагали, что на нее карточная система не должна распространяться.

Постер призывающий вступить в ряды женского вспомогательного армейского корпуса США (WAAC), 1944 год. ФОТО: pinterest.com

В Англии Уинстон Черчилль и британское правительство поддерживали эту точку зрения и выдавали красную и любую другую помаду по необходимости, а не по талонам. Как сказал сотрудник министерства снабжения британскому изданию журнала Vogue: «Косметика так же важна для женщин, как табак для мужчин».