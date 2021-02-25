Как правильно мыть голову: 12 советов от врача-трихолога

Как правильно мыть голову?

Вы когда-нибудь задавалась вопросами: сколько наносить шампуня? Как часто мыть волосы? Не навредят ли средства волосам? Обо всем этом мы спросили врача-трихолога, который развеял некоторые мифы и рассказал, как все-таки ухаживать за волосами правильно.

Отвечает Саломея Абальян, дермато-косметолог, тренер и ведущий специалист по аппаратным методикам омоложения, главный врач клиники эстетической медицины L’art de la vie.

Голову надо мыть по мере загрязнения кожи. Как подтверждают исследования, проведенные трихологами и дерматологами в разных странах, кожа головы и волосы гораздо сильнее страдают от загрязнений, которые скапливаются у основания волос и вовремя не удаляются с головы. Сальный секрет, пыль, грязь создают питательную среду для развития бактерий, не дают коже дышать, корни волос недополучают полезные вещества, — все это нарушает нормальное функционирование кожи головы и замедляет рост волос.

Не бойтесь шампуней

Шампуни, на которых указано, что их разрешено использовать каждый день, являются максимально нейтральными, деликатными, гипоаллергенными и имеют неагрессивный состав. Соответственно, их действительно можно использовать ежедневно.

Соблюдайте частоту мытья

Частоту мытья головы следует подбирать индивидуально, учитывая тип волос и качество воды. Если у вас жирный тип волос, то за перерыв в 3−4 дня будет скапливаться обильный сальный секрет, что может привести к появлению мелкого воспаления.

Наносите шампунь правильно

Количество шампуня принципиально зависит от длины волос. Не рекомендуется лить средство непосредственно на голову. Во‑первых, так будет сложно контролировать его количество; во‑вторых, на ограниченный участок попадет излишне концентрированное средство. Поэтому сначала нужно вспенить шампунь в ладонях, а уже потом распределить по волосам.

Правильный алгоритм мытья головы

Перед тем как начать мыть голову, волосы необходимо расчесать, чтобы тщательно их вымыть. Мыть голову нужно от уха до уха, по так называемым условным линиям, после чего переходить к затылку. Движения должны быть массирующими и производиться подушечками пальцев, но ни в коем случае не ногтями, чтобы не царапать кожу. Во время мытья головы рекомендуется делать массаж, он полезен для корней волос.

Сколько наносить шампуня

Тут все зависит от частоты мытья и используемого средства. Если приходится мыть голову ежедневно, то в двойном намыливании нет необходимости. Тем же, кто моет голову 2 раза в неделю, лучше наносить шампунь дважды. Во второй раз количество шампуня рекомендуется уменьшить вдвое.

Температура воды

Многие совершают ошибку и моют голову слишком горячей водой, которая выщелачивает волосы и активизирует работу сальных желез. Оптимальная температура воды для мытья волос составляет 40−50 градусов. Именно такой температурный режим способствует хорошему растворению кожного сала, легкому удалению грязи, а также улучшает кровообращение.

Завершайте мытье головы холодной водой