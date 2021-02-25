Чт, 25.02.2021
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Как правильно мыть голову: 12 советов от врача-трихолога

Мытье головы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Такую простую и привычную процедуру мытья головы многие из нас выполняют неправильно. Именно поэтому «Домашний Очаг» решил поговорить с врачом и узнать, каков правильный алгоритм мытья волос, и какие бывают нюансы в этом ответственном деле

Как правильно мыть голову?

Вы когда-нибудь задавалась вопросами: сколько наносить шампуня? Как часто мыть волосы? Не навредят ли средства волосам? Обо всем этом мы спросили врача-трихолога, который развеял некоторые мифы и рассказал, как все-таки ухаживать за волосами правильно.

Отвечает Саломея Абальян, дермато-косметолог, тренер и ведущий специалист по аппаратным методикам омоложения, главный врач клиники эстетической медицины L’art de la vie.

Голову надо мыть по мере загрязнения кожи. Как подтверждают исследования, проведенные трихологами и дерматологами в разных странах, кожа головы и волосы гораздо сильнее страдают от загрязнений, которые скапливаются у основания волос и вовремя не удаляются с головы. Сальный секрет, пыль, грязь создают питательную среду для развития бактерий, не дают коже дышать, корни волос недополучают полезные вещества, — все это нарушает нормальное функционирование кожи головы и замедляет рост волос.

Не бойтесь шампуней

Шампуни, на которых указано, что их разрешено использовать каждый день, являются максимально нейтральными, деликатными, гипоаллергенными и имеют неагрессивный состав. Соответственно, их действительно можно использовать ежедневно.

Соблюдайте частоту мытья

Частоту мытья головы следует подбирать индивидуально, учитывая тип волос и качество воды. Если у вас жирный тип волос, то за перерыв в 3−4 дня будет скапливаться обильный сальный секрет, что может привести к появлению мелкого воспаления.

Наносите шампунь правильно

Количество шампуня принципиально зависит от длины волос. Не рекомендуется лить средство непосредственно на голову. Во‑первых, так будет сложно контролировать его количество; во‑вторых, на ограниченный участок попадет излишне концентрированное средство. Поэтому сначала нужно вспенить шампунь в ладонях, а уже потом распределить по волосам.

Правильный алгоритм мытья головы

Перед тем как начать мыть голову, волосы необходимо расчесать, чтобы тщательно их вымыть. Мыть голову нужно от уха до уха, по так называемым условным линиям, после чего переходить к затылку. Движения должны быть массирующими и производиться подушечками пальцев, но ни в коем случае не ногтями, чтобы не царапать кожу. Во время мытья головы рекомендуется делать массаж, он полезен для корней волос.

Сколько наносить шампуня

Тут все зависит от частоты мытья и используемого средства. Если приходится мыть голову ежедневно, то в двойном намыливании нет необходимости. Тем же, кто моет голову 2 раза в неделю, лучше наносить шампунь дважды. Во второй раз количество шампуня рекомендуется уменьшить вдвое.

Температура воды

Многие совершают ошибку и моют голову слишком горячей водой, которая выщелачивает волосы и активизирует работу сальных желез. Оптимальная температура воды для мытья волос составляет 40−50 градусов. Именно такой температурный режим способствует хорошему растворению кожного сала, легкому удалению грязи, а также улучшает кровообращение.

Завершайте мытье головы холодной водой

Завершать процедуру мытья желательно прохладным или холодным душем, который стимулирует кровоснабжение волосистой части головы, а волосы делает блестящими.

Маска после мытья головы

Частота применения масок зависит и от состояния волос, и от желаемого эффекта, а также от состава питательного средства. Если ваши волосы сильно повреждены и нуждаются в усиленном уходе, наноси маску через день. После 8−10 сеансов результат уже будет хорошо заметен, и ты сможете пользоваться данным косметическим продуктом гораздо реже. Если планируете наносить маску на волосы в профилактических целях, делай это не чаще 1−2 раз в неделю. Такая периодичность считается оптимальной.

Не забудьте про бальзам

Бальзам наносят на волосы после мытья шампу­нем. Бальзам не только стабилизирует уровень рН волос, но и придает им блеск, делает более шелковистыми, так как в его состав входят легко реф­лексирующие элементы. Бальзам также сглажива­ет внешний слой, или кутикулу волоса, которая открывается, когда на нее попадает ще­лочь — то есть и жесткая вода, и шампунь, и краска или раствор для перманента.

Бальзам МОЖНО наносить по всей длине волос (некоторые считают, что он нужен только для концов), включая корни, но не втирать в кожу головы. Оставь на 5−7 минут, затем тщательно смой. При нанесении на кожу головы есть вероятность, что бальзам утяжелит волосы и лишит их прикорневого объема

Что делать, когда вы уже помыли голову

В зависимости от типа волос появляется необходимость использовать масло для волос или защитный спрей.

Следуя инструкции, указанной на этикетке, нанесите капельку масла на сухие или влажные волосы в зависимости от того, как они реагируют на масло. Используйте очень небольшое количество масла, чтобы волосы не выглядели жирными или мокрыми.

Нужно знать, что воздействие эфирных масел на поврежденные волосы более эффективно, когда они мокрые. Поэтому, если вы обычно используете масло на сухие волосы, смочите их водой и затем нанесите масло для достижения нужного эффекта.

Всегда используйте термозащиту

Что касается защитного спрея, то его необходимо использовать, если волосы нуждаются в постоянной укладке феном или другими приборами. Волос уязвим перед нагреванием, так как состоит из твердого белка кератина. При воздействии температур приглаженные чешуйки кутикулы (верхний защитный слой волоса) приподнимаются, открывая кортекс. Кератин размягчается, и вода испаряется. При горячей укладке, особенно на влажные волосы, влага выпаривается, и расщепляется жировая смазка. Волосы ломаются, тускнеют и становятся хрупкими.

Важно отметить, что в состав термозащитных спреев, как правило, входят натуральные протеины, витамины Е и В5, а также экстракты лекарственных растений. Благодаря этим компонентам волосы не только обезврежены от термического воздействия, но и приобретают дополнительный объем, что делает прическу еще эффектней.


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