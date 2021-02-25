Секреты феншуй: какая одежда делает несчастливой — вещи с плохой энергетикой

Старая, испорченная, рваная

По феншуй сильной негативной энергетикой обладает грязная и рваная одежда, что нам кажется очень логичным. Испорченные вещи могут накликать нищету, проблемы с финансами, споры на работе, неудачи в бизнесе, а поэтому нужно уметь вовремя от них избавляться. Одежду, которой можно провести косметический ремонт, несем в мастерскую или ателье, а ту, которую уже не спасти, отдаем на переработку.

Кроме того, феншуй не жалует намеренно состаренную одежду, с потертостями, необработанными краями или рваными коленями. Эксперты считают, что она способна нанести немалый вред твоей ауре.

Одежда черного цвета

Негативной энергетикой обладает и любимая многими черная одежда. Эксперты уверяют, что темные оттенки способны воздействовать не только на психику, но и на общее физическое состояние организма. Они притягивают уныние и одиночество, вызывают чувство усталости, сонливости и тревоги. Так что же делать? Конечно, совсем отказываться от черной одежды не нужно. Чтобы создать баланс в образе, просто добавь в него несколько ярких деталей.

Еще одно табу — одежда, с которой связаны плохие воспоминания. Эксперты уверены, что вещи обладают «памятью» и способны накапливать отрицательную энергию. Надевая такую одежду, мы испытываем негативные эмоции, схожие с теми, что когда-то пережили.

Хищные принты

Сторонники теории феншуй считают, что немаловажную роль в одежде играет рисунок. Так, они советуют отказаться от вещей с изображением диких животных, а также, по их мнению, хищный принт способен сделать человека напряженным, агрессивным, беспокойным. Хорошей аурой обладают вещи с растительными и природными мотивами — с изображением цветов, стеблей и листьев, изготовленные из природных материалов.

Одежда в полоску

Полоска тоже способна оказать негативное влияние на твое самочувствие. Линии разрезают энергетические зоны, тем самым нарушая гармонию в теле. Это может вылиться в разные по степени неприятности: от мелких неудач в делах до крупных потерь.

Геометрический принт

По той же причине стараемся избегать вещей с геометрическим принтом. Изображенные на ткани круги, треугольники, квадраты и более сложные фигуры заключают энергию в конкретные рамки. Что мы получаем в итоге? Слабость, усталость, отсутствие идей и вдохновения, невнимательность и апатию.

Ассиметрия

Неблагоприятными также считаются вещи с ярко выраженной асимметрией, якобы они нарушают энергетический баланс в теле. В немилости и одежда со слишком грубыми линиями и острыми углами — по словам экспертов, она вызывает напряжение и нервозность.

Бесформенная одежда

Мешковатая одежда может привнести в жизнь неопределенность, сделать человека рассеянным, несобранным. Виной тому отсутствие четкой формы и линий. Даже если ты предпочитаешь наряды свободного кроя, выбирай те, которые хорошо на тебе сидят и имеют конкретное очертание.

Слишком узкая одежда

Узкая одежда не только заставляет чувствовать себя неуверенно и скованно, но и оказывает негативное влияние на общее самочувствие человека. Такие вещи заключают энергию в рамки, не давая ей прорываться наружу, из-за чего человек испытывает слабость и сонливость в течение дня.

Слоганы и ругательства

Обращай внимание на то, что написано на твоей одежде. Ругательства, негативные символы, а также агрессивные слоганы обладают плохой энергетикой, что так или иначе оказывает влияние на твою ауру.

P. S. Очень важно покупать одежду, когда у тебя хорошее настроение. Покупка, сделанная в не самые лучшие дни, может в дальнейшем оказывать на тебя отрицательное влияние.



