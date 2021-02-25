19 продуктов, на которые вы зря тратите деньги в магазине

Конечно, иногда проще купить банку готового продукта в супермаркете, чем потратить даже 10–15 минут на его приготовление. Однако взгляните на это с другой стороны. Домашние продукты свежее и полезнее, в них меньше вредных консервантов и ароматизаторов. А еще один плюс — отказываясь от готовых продуктов, вы сокращаете использование пластиковых упаковок и тем самым заботитесь об экологии.

Соус песто

Домашний песто намного ароматнее, чем готовый в банках. А еще в нем намного меньше консервантов. Вы можете приготовить песто самостоятельно за 15 минут. Просто смешайте кедровые орехи или миндаль, а также базилик, оливковое масло, чеснок и пармезан.