Чт, 25.02.2021
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19 продуктов, на которые вы зря тратите деньги в магазине

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Все это можно быстро приготовить дома. Получится дешевле и полезнее, советует wday.ru.

Конечно, иногда проще купить банку готового продукта в супермаркете, чем потратить даже 10–15 минут на его приготовление. Однако взгляните на это с другой стороны. Домашние продукты свежее и полезнее, в них меньше вредных консервантов и ароматизаторов. А еще один плюс — отказываясь от готовых продуктов, вы сокращаете использование пластиковых упаковок и тем самым заботитесь об экологии.

Соус песто

Домашний песто намного ароматнее, чем готовый в банках. А еще в нем намного меньше консервантов. Вы можете приготовить песто самостоятельно за 15 минут. Просто смешайте кедровые орехи или миндаль, а также базилик, оливковое масло, чеснок и пармезан.

 
А можно заготовить сразу большую партию, заморозить ее в лотках для льда и потом, когда оттает, добавить пармезан.
 
Томатный соус и кетчуп
 
В магазинных соусах и кетчупах много сахара и соли для регуляции кислотности. Так что для диетического питания они явно не подойдут. Более того, именно эти лишние калории сложно отследить.
 
 
 
Почему бы не сделать соус и кетчуп дома, тем более это очень просто. Секрет идеального соуса — долгое кипячение на медленном огне, при котором травы и другие приправы смогут настояться и смягчить кислотность помидоров. Если же хочется соус послаще, можно добавить щепотку сахара или заменитель сахара. Или поэкспериментировать со вкусами, добавив на выбор чили, жареный чеснок и даже лайм. Домашний кетчуп можно заморозить, чтобы он всегда был под рукой.
 
Майонез
 
Одно из главных табу худеющих — майонезные салаты. Ведь на калорийных майонезах из магазина лишние килограммы можно набрать легко и незаметно. Другое дело — домашний майонез. А главное, готовить его просто и быстро. Все, что нужно, — это пара яичных желтков, горчица и оливковое масло. Сюда же можно добавить чеснока. Не прекращая, взбивайте ингредиенты миксером, постепенно вливая масло, пока не получите кремовую текстуру. Готовый майонез храним в герметичном контейнере в холодильнике около недели.
 
Гуакамоле
 
Любимый соус мексиканцев, в который вкусно макать чипсы начос, хлеб или лепешку. Домашнее гуакамоле будет куда полезнее и свежее. И к тому же вы сами можете регулировать количество соли и специй. Разомните вилкой мякоть спелых авокадо и смешайте с мелко нарезанными чили, кинзой, помидорами и красным луком. Приправьте соком лайма и солью, затем подавайте к столу.
 
 
 
Кубики овощного бульона
 
В них добавляют слишком много соли и усилителей вкуса. Взамен можно приготовить овощной бульон дома, а потом заморозить его в кубиках для льда и использовать для приготовления соусов и ризотто. Другой вариант — заморозить бульон в контейнерах, чтобы в случае чего быстро приготовить сытный домашний супчик.
 
 
Масло чили
 
Его любят добавлять в пиццу, пасту, салаты. При этом можно сделать домашнее масло чили по своему вкусу.
 
 
Мюсли
Производитель позиционирует мюсли как полезный вариант завтрака, при этом добавляет в продукт слишком много сахара. Гораздо проще готовить мюсли дома — так вы точно не будете переживать за состав. Обжарьте отруби, овсяные хлопья, орехи, семена кунжута и кокосовую стружку на кокосовом масле, капните в мюсли мед или кленовый сироп. Можно добавить немного корицы и сухофруктов. Готовые мюсли храните в герметичном контейнере при комнатной температуре. Срок хранения — месяц.
 
 
Энергетические батончики
 
Как и в случае с мюсли, в готовые энергетические батончики обычно добавляют сахар, да и стоят они не так дешево. Куда полезнее и бюджетнее готовить батончики дома. Причем вы сами можете экспериментировать со вкусами, добавляя в батончики сухофрукты, орехи и семена. Кроме того, батончики можно полить растопленным темным шоколадом или йогуртом, а потом отправить в морозилку, чтобы глазурь застыла.
 
 
Арахисовое масло
 
Арахисовое масло, богатое белком, быстро и надолго утоляет голод. Его можно намазать на хлебцы, галеты, а еще очень вкусно арахисовое масло в сочетании с кусочками яблок. Вот только покупной вариант не всегда полезен, к тому же нередко в состав добавляют сахар.
 
 
Хумус
 
Сделать хумус дома проще и дешевле, чем покупать готовый. Все, что нужно, — это консервированный нут, лимонный сок, чеснок, тмин, кунжутная паста, вода и оливковое масло. Смешайте все ингредиенты в комбайне до однородной массы. При подаче можно посыпать хумус паприкой.
 
 
Салатные гренки и сухарики
 
Не выбрасывайте черствый хлеб, лучше приготовьте домашние гренки для салата, которые намного вкуснее и полезнее магазинных. Вы сами сможете регулировать количество соли и приправ, заправляя нарезанные кусочки хлеба. А после просто обжарьте на сухой сковороде или в духовке.
 
 
Панировочные сухари
 
Еще один способ израсходовать остатки хлеба — складывать их в пакет для заморозки в морозилку. А когда пакет наполнится, разморозить и измельчить в комбайне. Для аромата можно добавить немного соли и сушеных трав. Готовые панировочные сухари лучше хранить в морозилке.
 
 
Карамельный соус
 
Не покупайте в супермаркете карамельные соусы с консервантами, а лучше делайте их дома. Не обязательно быть профессионалом, чтобы приготовить вкусный топинг. Главное — не оставлять кастрюлю без присмотра, пока в ней пузырится сахар. Он должен приобрести идеальный золотистый цвет, но не пригореть. Не переживайте, если сахар довольно жидкий, по мере остывания он загустеет.
 
 
Ореховая паста
 
Сладкая паста, которую так любят дети, содержит слишком много сахара. К тому же во многие из них добавляют пальмовое масло. Куда полезнее домашний вариант пасты. Все, что нужно: растительное масло, сахар, какао-порошок, экстракт ванили и соль. Смешайте ингредиенты со слегка обжаренным фундуком и молочным шоколадом, и вы получите вкуснейшую ореховую пасту.
 
 
Лимонад
 
В домашнем лимонаде нет консервантов, да и сахара гораздо меньше. Просто смешайте сок шести лимонов с шестью стаканами холодной воды и стаканом сахара. И любимый напиток готов.
 
 
Взбитые сливки
 
Домашние взбитые сливки гораздо вкуснее, чем те, что продаются в баллончиках. Главное — выбрать сливки жирностью не менее 30%. При этом сливки, миска и венчик для взбивания должны быть холодными. Сразу приготовьте миску побольше — при взбивании сливки увеличатся в объеме вдвое. И не взбивайте слишком сильно. Остановитесь, как только появятся жесткие пики, иначе сливки превратятся в масло.
 
 
Готовая смесь для блинчиков
 
Да, готовая смесь для блинов — это очень удобно. Как говорится, просто добавь воды. Однако подобная смесь — это всего лишь комбинация муки, сахара, соли и разрыхлителя. Сделайте свою готовую смесь, заранее смешав ингредиенты. Потом понадобится добавить молоко и взбитые яйца — и тесто готово. Только храните смесь в герметичном контейнере.
 
Маринованные овощи
 
Не стоит закатывать банки солений на зиму. Вкусные маринованные овощи можно приготовить за считаные минуты и потом сразу съесть, не забивая банками кладовые. Ну и конечно, они будут куда свежее и полезнее, чем покупные. Возьмите на выбор морковь, редис, красный лук, нарежьте их тонкими ломтиками и добавьте в миску с уксусом, сахаром и солью. Овощи будут готовы примерно через 15 минут.
 
 
Смеси специй

Вместо того чтобы тратить деньги на множество готовых смесей, лучше иметь полный набор специй. Их можно самостоятельно смешивать и сочетать в зависимости от того, что вы готовите.


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