ЧТОБЫ БЫЛО ВКУСНО ⟩ Лайфхак века: как правильно варить креветки

Основные правила варки креветок
- На 500 г креветок понадобится 2 л воды
- обязательны специи – лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздика, укроп, петрушка, соль
- класть сырые креветки нужно в кипящую со специями воду
Сколько варить креветки – все зависит от их размера
Маленькие креветки: свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту
Средние креветки: свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд
Большие креветки: свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты
Королевские креветки: свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты
Тигровые креветки: свежие – 4 минуты, замороженные – 5 минут.
Время приготовления креветок в панцире и без – одинаковое. Когда они сварятся, слейте жидкость и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.
Как проверить готовность креветок
Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".
- 450 г креветок, сырых или замороженных, любого размера
- 1 чайная ложка соли, по желанию
- 1 лимон, нарезанный дольками
- 1 чашка коктейльного соуса
- Заполните среднюю кастрюлю холодной водой наполовину. Поместите на средний огонь.
- Как только вода закипит, добавьте креветки и варите до готовности, следуя графику времени приготовления.
- Слейте жидкость и обдайте ледяной водой.
- Используйте, как указано в вашем рецепте, или подавайте с ломтиками лимона и коктейльным соусом.
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