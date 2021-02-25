ЧТОБЫ БЫЛО ВКУСНО ⟩ Лайфхак века: как правильно варить креветки

Креветки – всегда праздник. Во всяком случае, для тех, кто обожает морепродукты. С ними получаются отличнейшие салаты, их вкусно отварить и съесть в чистом виде. Но для того, чтобы креветки получились удачными, нужно правильно их приготовить. Давайте узнаем, как это правильно сделать, чтобы приготовить лучшие креветки дома.