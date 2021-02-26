Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 марта
В марте 2021 года многих ждут перемены к лучшему, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют дамам не медлить с преображением.
В марте 2021 года многих ждут перемены к лучшему, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют дамам не медлить с преображением.
Желание что-то изменить — это первый шаг на пути к счастливой жизни, а для того, чтобы не бояться неизвестности, важно прислушаться к советам астрологов, которые помогут составить план действий и не ошибиться с выбором направления.
Женщина-Овен
Дамам-Овнам астрологи рекомендуют разделить неделю: посвятить ее первую половину решению важных рабочих вопросов, а вторую отвести под налаживание личных отношений. Такая тактика поможет завоевать успех в деловой среде и поставить точку в важных делах, а также не упустить возможности обрести гармонию в личной жизни. Семейным парам важно проявить чуткость, а одиноким сердцам — использовать талисманы для привлечения любви.
Женщина-Телец
Женщинам-Тельцам на этой неделе поможет оптимистичный настрой и умение направлять энергию в мирное русло. Астрологи отмечают, что у многих появится тяга к перемене мест, и в первой половине недели Тельцам важно не засиживаться в четырех стенах. Удовлетворить потребность поможет и перестановка мебели, а также косметический ремонт, который можно будет начать в выходные дни.
У женщин-Близнецов энергия будет уходить безвозвратно, если они не перестанут выполнять одновременно множество дел. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться планированием, чтобы распределить время и силы на выполнение первостепенных дел, а также не забывать об общении с семьей. Поддержка со стороны близких поможет собраться с силами и привлечь в жизнь позитивные перемены.
Женщина-Рак
В первой половине недели дамы-Раки смогут преуспеть в деловой среде, быстро завершить начатые в зимний период дела и получить вознаграждение за приложенные усилия. Со среды появляется риск возникновения конфликтов в семье, поэтому Ракам важно сохранять оптимистичный настрой и не поддаваться на провокации. Доброжелательность и умение разрешать конфликты мирным путем уберегут от разногласий.
Женщина-Лев
С понедельника по среду астрологи рекомендуют направить силы в русло решения деловых вопросов, решить которые лучше всего в начале марта, не оставляя важные дела на потом. Дамам-Львицам не помешает укрепление биополя и повышение энергетики. В конце первой мартовской недели будет риск столкнуться с недоброжелателями, влияние которых может оказаться губительным.
Девы на этой неделе будут ощущать приближение скорых перемен, и для того, чтобы они были к лучшему, важно уделять время не только решению деловых вопросов, но и личной жизни. Забота о близких людях и совместное времяпровождение помогут укрепить чувства и разрешить возникающее недопонимание. В деловой среде придут успехи, если не откладывать дела и решать их по мере поступления.
Женщина-Весы
В начале марта дамы-Весы почувствуют приближающиеся перемены, которые откроют путь к счастью. Астрологи рекомендуют женщинам этого знака не терять бдительности и доверять интуиции. Внутренний голос поможет обрести счастье в личной жизни, а также принимать верные решения, которые помогут разрешить трудности в деловой среде и получить достойное вознаграждение.
Женщина-Скорпион
Астрологи сулят дамам-Скорпионам время новых открытий и расширение горизонтов. Весна начнется активно, и Скорпионам будет поступать множество интересных предложений. Среди них важно выбрать те, которые помогут привлечь в жизнь нужные перемены. Улыбнется удача и тем, кто находится в поиске любви — нужно лишь подключить интуицию, чтобы не упустить вестников приближающегося счастья.
Женщина-Стрелец
Дамам-Стрельцам астрологи рекомендуют начать весну с кардинальных перемен. Генеральная уборка в доме, жизни и мыслях поможет оставить в прошлом не только обиды, но и неприятности, а также токсичных людей, мешающих жить счастливо. Активная неделя будет отнимать много энергии, а значит, нужно вовремя восполнять запас сил, чтобы исключить переутомление и связанные с ним недомогание и перепады настроения.
Женщина-Козерог
Дамы-Водолеи почувствуют в начале весны прилив сил, однако астрологи рекомендуют не терять бдительности. Размеренное решение вопросов будет гораздо лучшей тактикой, чем желание успеть все и сразу. Степенность и мудрые решения помогут дамам этого знака привлечь в жизнь и финансовое благополучие, и признание в деловых кругах, и любовь. Немаловажным спутником успеха будет женская интуиция — она поможет не ошибиться в принятии важных решений.
Женщина-Рыбы
У дам-Рыб начнется период, когда захочется перемен, причем на всех фронтах. Внешние и внутренние преображения помогут дамам почувствовать себя на высоте, насладиться своей привлекательностью и получать комплименты, а значит, в начале недели можно смело записаться к стилисту, чтобы поменять прическу или цвет волос. Преобразиться помогут и позитивные аффирмации, настраивающие на успех и прогоняющие робость.