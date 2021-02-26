Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 марта

Желание что-то изменить — это первый шаг на пути к счастливой жизни, а для того, чтобы не бояться неизвестности, важно прислушаться к советам астрологов, которые помогут составить план действий и не ошибиться с выбором направления.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют разделить неделю: посвятить ее первую половину решению важных рабочих вопросов, а вторую отвести под налаживание личных отношений. Такая тактика поможет завоевать успех в деловой среде и поставить точку в важных делах, а также не упустить возможности обрести гармонию в личной жизни. Семейным парам важно проявить чуткость, а одиноким сердцам — использовать талисманы для привлечения любви.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе поможет оптимистичный настрой и умение направлять энергию в мирное русло. Астрологи отмечают, что у многих появится тяга к перемене мест, и в первой половине недели Тельцам важно не засиживаться в четырех стенах. Удовлетворить потребность поможет и перестановка мебели, а также косметический ремонт, который можно будет начать в выходные дни.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов энергия будет уходить безвозвратно, если они не перестанут выполнять одновременно множество дел. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться планированием, чтобы распределить время и силы на выполнение первостепенных дел, а также не забывать об общении с семьей. Поддержка со стороны близких поможет собраться с силами и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Рак

В первой половине недели дамы-Раки смогут преуспеть в деловой среде, быстро завершить начатые в зимний период дела и получить вознаграждение за приложенные усилия. Со среды появляется риск возникновения конфликтов в семье, поэтому Ракам важно сохранять оптимистичный настрой и не поддаваться на провокации. Доброжелательность и умение разрешать конфликты мирным путем уберегут от разногласий.

Женщина-Лев

С понедельника по среду астрологи рекомендуют направить силы в русло решения деловых вопросов, решить которые лучше всего в начале марта, не оставляя важные дела на потом. Дамам-Львицам не помешает укрепление биополя и повышение энергетики. В конце первой мартовской недели будет риск столкнуться с недоброжелателями, влияние которых может оказаться губительным.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе будут ощущать приближение скорых перемен, и для того, чтобы они были к лучшему, важно уделять время не только решению деловых вопросов, но и личной жизни. Забота о близких людях и совместное времяпровождение помогут укрепить чувства и разрешить возникающее недопонимание. В деловой среде придут успехи, если не откладывать дела и решать их по мере поступления.

Женщина-Весы