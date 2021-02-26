ТОП-10 ошибок с трикотажем, которые выдают дурной вкус: не делай так никогда!

Бабушкин стиль

Максимум романтики, минимум стиля... В попытке выглядеть женственно девушки порой переходят все границы, превращая себя в один большой сборник стереотипов. Цветочки, рюшки, летящие юбочки, банты и романтичные узоры... По отдельности всё это имеет место быть, но стоит намешать все в одном образе, и ты станешь напоминать нарядную клумбу. Сюда же можно отнести свитеры и кардиганы крупной вязки в косичку. Да, они актуальны сегодня и вполне способны украсить твой наряд, однако если сочетаешь их с актуальными вещами. Не стоит перебарщивать с романтикой, напротив, подружи свитер (или кардиган) крупной вязки с прямыми джинсами в стиле 90-х или брюками из кожи. В такой комбинации он проявит себя куда более стильно.

Хлипкий материал

Тонкий трикотаж не только очень легко мнется, но еще и просвечивает, показывая всё, что под ним — нижнее белье, малейшие складочки на теле, швы от одежды. А еще он крайне быстро обесцвечивается и вытягивается... Семь раз подумай, прежде чем купить такую вещь...

Смятый ворот

Тот самый случай, когда одна маленькая деталь способна испортить весь образ. Наверняка ты видела такие свитеры в магазине и, возможно, даже примеряла их (или вообще имеешь в своем гардеробе пару-тройку таких). Главная проблема в том, что ворот в них не держит форму и сразу после выхода начинает собираться в неэстетичные складки. В итоге мы получаем неряшливый внешний вид, короткую шею (а такой хомут заметно укорачивает ее) и головную боль на весь день (да-да, поправлять ворот тебе придется каждые пять минут, пока ты не окажешься дома и не снимешь этот орудие пыток).

Декор из нулевых

Стразы, аппликации, бусинки и надпись Sexy во всю грудь — такие приемы, может, и котировались в нулевые, но сегодня ты ими точно никого не удивишь, разве что отпугнешь. Яркий, кричащий декор на кофте визуально удешевляет образ и делает его вульгарным. Не стоит пускаться во все тяжкие — останови выбор на более лаконичных вариантах: они и смотрятся аккуратнее, и легче находят общий язык с другой одеждой.

Тусклый цвет и катышки

Нет ничего хуже, чем старый, потрепанный, неухоженный свитер... Следи за качеством материала, удаляй катышки с помощью специальной машинки, стирай на деликатном режиме, храни в сложенном виде, а не на плечиках, а если и это не помогло спасти любимую вещь, то просто отпусти ее... Настало время заменить ее новой, которая не выглядит так, словно отметила столетний юбилей.

Старомодное платье