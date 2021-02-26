Как сделать так, чтобы ребенок не сидел в телефоне за столом: три действенных совета

По правилам столового этикета, как только на обеденным столе появляется еда и напитки, то все посторонние предметы — телефоны, игрушки, книги и другое — нужно отложить в сторону. Это правило — настоящий вызов не столько для детей, сколько для родителей, ведь именно взрослые нарушают его чаще всего. Мамы и папы иногда настолько сильно привязаны к гаджетам, что даже не замечают, как подают детям плохой пример.

Если вы действительно хотите отучить ребенка играть в телефон за столом и желаете привить ему иные хорошие манеры, то в первую очередь придется пожертвовать своими привычками.

Как и где взрослые нарушают правило уместности гаджетов за столом

Посторонние предметы, не относящиеся к приему пищи или к сервировке: телефоны, ключи, очки, перчатки, документы, книги, дамские сумочки и прочие подобные вещи, не должны находиться на столе во время еды. Рассмотрим подробнее ситуацию с телефоном. Для этого ненадолго отвлечемся от воспитания детей и поговорим о взрослом мире.

Пример №1

Представьте, что вы пришли в ресторан на встречу с подругами. Планируете пообщаться, посмеяться, вкусно поужинать. В общем, хорошо провести время вместе. Однако, заняв столик, никто из женщин не убирает телефон.

Это значит, что почти вечер «общения» совершенно точно превратится в бесцельный просмотр лент социальных сетей, переписку и созвоны со своими мужьями или ухажерами. Подруги будут бесконечно публиковать историй в Инстаграм, показывая подписчикам, как они весело проводят время.

В итоге вся дружная компания не общается, а «зависает» в телефонах. Вопрос: зачем надо было собираться?

Пример №2

Теперь возьмем за основу деловую встречу. В процессе обсуждения вопросов представители обеих сторон даже не подумают убрать свои телефоны. Кто-то оправдывает это фразой: «Мы все — занятые люди, и нам может понадобиться позвонить или проверить почту». Такое заявление автоматически аннулирует важность человека, сидящего напротив. Значит, переговоры с ним — не так важны. Чтобы не возникало подобных ситуаций, лучше не доставать телефон.

Пример №3

С друзьями и партнерами разобрались. А что с семьей и родными? Некоторые полагают, что правила приличия созданы только для общения с посторонними. С близкими же мы якобы можем демонстрировать любое поведение, не всегда тактичное или откровенно хамское. Однако это не так. Уважение в семье — залог гармонии и понимания.

Поэтому дома во время еды взрослые должны также контролировать свои действия. В данном случае не пользоваться телефоном. В противном случае, у ребенка и других домашних возникнет чувство, что их присутствие не представляет для вас ценности. После дети обязательно начнут вести себя также. И упрекнуть их будет не в чем.

Как научить ребенка не пользоваться посторонними предметами за столом