Пт, 26.02.2021
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Как сделать так, чтобы ребенок не сидел в телефоне за столом: три действенных совета

Вот так проходят семейные ужины у многих. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если вы хотите отучить ребенка играть в телефон за столом и желаете привить ему иные хорошие манеры, то в первую очередь придется пожертвовать своими привычками, рекомендует «Лиза».

По правилам столового этикета, как только на обеденным столе появляется еда и напитки, то все посторонние предметы — телефоны, игрушки, книги и другое — нужно отложить в сторону. Это правило — настоящий вызов не столько для детей, сколько для родителей, ведь именно взрослые нарушают его чаще всего. Мамы и папы иногда настолько сильно привязаны к гаджетам, что даже не замечают, как подают детям плохой пример. 

Если вы действительно хотите отучить ребенка играть в телефон за столом и желаете привить ему иные хорошие манеры, то в первую очередь придется пожертвовать своими привычками. 

Как и где взрослые нарушают правило уместности гаджетов за столом

Посторонние предметы, не относящиеся к приему пищи или к сервировке: телефоны, ключи, очки, перчатки, документы, книги, дамские сумочки и прочие подобные вещи, не должны находиться на столе во время еды. Рассмотрим подробнее ситуацию с телефоном. Для этого ненадолго отвлечемся от воспитания детей и поговорим о взрослом мире.

Пример №1

Представьте, что вы пришли в ресторан на встречу с подругами. Планируете пообщаться, посмеяться, вкусно поужинать. В общем, хорошо провести время вместе. Однако, заняв столик, никто из женщин не убирает телефон. 

Это значит, что почти вечер «общения» совершенно точно превратится в бесцельный просмотр лент социальных сетей, переписку и созвоны со своими мужьями или ухажерами. Подруги будут бесконечно публиковать историй в Инстаграм, показывая подписчикам, как они весело проводят время.

В итоге вся дружная компания не общается, а «зависает» в телефонах. Вопрос: зачем надо было собираться?

Пример №2

Теперь возьмем за основу деловую встречу. В процессе обсуждения вопросов представители обеих сторон даже не подумают убрать свои телефоны. Кто-то оправдывает это фразой: «Мы все — занятые люди, и нам может понадобиться позвонить или проверить почту». Такое заявление автоматически аннулирует важность человека, сидящего напротив. Значит, переговоры с ним — не так важны. Чтобы не возникало подобных ситуаций, лучше не доставать телефон. 

Пример №3

С друзьями и партнерами разобрались. А что с семьей и родными? Некоторые полагают, что правила приличия созданы только для общения с посторонними. С близкими же мы якобы можем демонстрировать любое поведение, не всегда тактичное или откровенно хамское. Однако это не так. Уважение в семье — залог гармонии и понимания. 

Поэтому дома во время еды взрослые должны также контролировать свои действия. В данном случае не пользоваться телефоном. В противном случае, у ребенка и других домашних возникнет чувство, что их присутствие не представляет для вас ценности. После дети обязательно начнут вести себя также. И упрекнуть их будет не в чем. 

Как научить ребенка не пользоваться посторонними предметами за столом

Во-первых, постарайтесь донести до своего чада все то, что написано абзацем выше. Дайте ему понять, что телефон не важнее человека.

Во-вторых. Договоритесь в семье, что пока вы принимаете пищу, телефоны, гаджеты да и вообще любые посторонние предметы могут подождать. 

Это относится и к папам, поскольку они иногда считают, что все эти «этикетные заморочки» их не касаются. Такие рассуждения в корне не верны. Родителям нужно действовать сообща. 

В-третьих, общайтесь за столом.

Уделяйте внимание всем членам семьи, интересуйтесь делами друг друга, говорите на разные темы, расспрашивайте ребенка о том, что интересного произошло у него за этот день, помечтайте вместе, спланируйте ближайшие выходные или семейный отпуск.

Любители жить с постоянно включенным телевизором на кухне, отключите и его. Побудьте со своей семьей не под фон новостей или ток-шоу, не номинально («мы сидим за одним столом, хотя на самом деле уставились в экран»), а по-настоящему. И еще, конечно, устои в вашей семье — личное дело каждого. Но если у вас не существует совместных завтраков, обедов и ужинов, постарайтесь внести их в свою семейную жизнь. Да-да, у всех нас бешеный ритм жизни и дико насыщенные графики: работа, школа, дополнительные занятия, посторонние дела и ежедневные обязанности. Но, постарайтесь!

Во время обучения этикету в семье психологам, работающим с детскими группами, случается говорить о семейных трапезах. Всякий раз, когда один или несколько учеников произносят: «Наша семья не ужинает вместе, мы собираемся только по праздникам», чувствуется какая-то гнетущая пустота. Не лишайте своих сыновей и дочерей такого времяпрепровождения. Ведь это еще одна возможность научить их ценить семью и время, проведенное вместе. В будущем ваши дети смогут воссоздать подобную традицию в своих собственных семьях.

Игра, которая поможет детям усвоить это правило

Накрывая стол, специально раскладывайте несколько неуместных предметов среди посуды и столовых приборов. Что это может быть? Да что угодно: ключи от дома, фишки из настольной игры, блокнот, рукавички, телефон папы, губная помада мамы и другое. После попросите ребенка найти эти предметы и убрать их со стола.


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