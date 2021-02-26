Пт, 26.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Десять вопросов диетологу: как успеть похудеть к лету, можно ли есть после шести и не только об этом

Каждая женщина хочет иметь шикарную фигуру к лету. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Информации о правильном питании, продуктах, способах похудеть сегодня очень много. «Лиза» решила все узнать наверняка — у профессионального диетолога.

О диетах, стереотипах в сфере правильного питания, полезных и вредных продуктах нам рассказала врач-диетолог Ирина Ерофеевская. 

Как понять, нужно ли вообще худеть?

Чтобы понять, нужно ли худеть, следует рассчитать индекс массы тела. В норме этот показатель должен составлять от 18,5 до 25. Если ты укладываешься в эти нормы, то можно сказать, что ты в оптимальном весе. Если же тебя не устраивают какие-то отдельные части тела (живот, бедра, руки), то можно сделать упор на физические упражнения и косметологию.

Можно ли есть после 6 вечера?

Есть после 6 я рекомендую не всем. Особую группу занимают люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, то есть тогда, когда схема питание имеет лечебный характер. Если же речь идет о здоровом среднестатистическом человеке, который хочет снизить вес, то я бы не рекомендовала есть после 6.

Я советую соблюдать интервальное голодание, когда между последним приемом пищи и первым соблюдается интервал 14-16 часов. Например, если ты поужинала в 18:00, то завтракать желательно в 9-10 часов утра.

Если нужно похудеть к лету, за сколько до него нужно начинать?

Снизить вес — не проблема. Физиологично при похудении у человека уходит от 5% до 10% массы тела в месяц. Если тебе надо сбросить больший процент, то начинать следует за несколько месяцев. За два месяца человек сбрасывает от 10% до 15%, за три — от 15%, иногда доходит до 20%, если у человека была большая масса тела, и он соблюдает правильное питание и подключает физические нагрузки.

Что никогда не едят диетологи?

За всех диетологов я ответить не могу, но могу сказать, чего не ем я — это сахар и продукты, содержащие глютен, так как глютен является провокатором воспалений, а сахар в избыточном количестве выраженно нарушает углеводный обмен. Это пагубно влияет на органы и ткани.

Полезно ли периодическое голодание?

Голодание возможно, но к нему нужно подойти разумно. Во-первых, необходимо подготовить организм и понять, способен ли на это. Потому что в организме могут быть дефициты, например, дефицит железа — в таком случае голодать не рекомендуется.

Если организм здоров, то сначала нужно правильно войти: подбирается система питания, которая вводит человека в состояние «предголодания», а потом уже голодание. Я рекомендую голодать в стационаре под присмотром врачей. Нужен также плавный выход. Не рекомендуется голодать тем, у кого плохие анализы, беременным и кормящим, детям, а также пожилым людям.

Бодипозитив — это правильный тренд или вредный?

Я бы не назвала бодипозитив правильным движением. Только потому, что, если человек находится в состоянии ожирения, это не нормально. Нарушаются определенные процессы в организме: углеводный обмен, жировой, белковый, то есть все системы органов испытывают огромный стресс из-за того, что организм находится в ненормальном весе. Кроме того, создается большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, возникают большие риски проблем со стороны гинекологии, есть и риски развития онкологических процессов. Поэтому назвать состояние ожирения нормой я не могу.

Чем можно заменить сахар в еде?

Сахар в чистом виде можно заменить на сладкие фрукты, я даже больше советую ягоды - в них содержание сахара меньше. Спокойно прейти от сладких фруктов к ягодам можно примерно за неделю. И на постоянной основе употреблять такие ягоды: клубнику, малину, землянику, голубику. Сейчас мы имеем возможность есть свежие ягоды круглогодично. Также, если нет аллергии, то в качестве перекуса к ягодам можно добавить орехи — получится очень питательно и абсолютно без сахара. Если речь идет о напитках, то здесь я бы посоветовала перетерпеть и отказаться от сахара в них. Можно использовать кокосовое и миндальное молоко, если, повторюсь, нет аллергии.

Нужно ли полностью отказываться от соли?

Отказываться полностью от соли я не рекомендую. Можно использовать 2 грамма в сутки. Если же имеются проблемы с почками или сердечно-сосудистой системой, то может сделать коррекцию в сторону уменьшения соли.

Говорят, что завтрак должен быть самым плотным. Но что делать, если есть с утра совсем не хочется?

С утра не хочется есть, в основном, в том случае, если был поздний ужин. Поэтому сначала можно попробовать передвинуть ужин на более раннее время и сделать его в районе 17-18 (максимум 19) часов вечера. Тогда к 8-9-10 часов утра ты точно проголодаешься и завтрак пройдет на ура.

Нужно ли выпивать 2 л воды в день?

Норма потребления воды индивидуальна и составляет 30 мл на 1 кг массы тела. То есть, если человек весит 50 кг, то в сутки ему нужно выпивать 1,5 литра воды.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back