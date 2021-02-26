Десять вопросов диетологу: как успеть похудеть к лету, можно ли есть после шести и не только об этом

О диетах, стереотипах в сфере правильного питания, полезных и вредных продуктах нам рассказала врач-диетолог Ирина Ерофеевская.

Как понять, нужно ли вообще худеть?

Чтобы понять, нужно ли худеть, следует рассчитать индекс массы тела. В норме этот показатель должен составлять от 18,5 до 25. Если ты укладываешься в эти нормы, то можно сказать, что ты в оптимальном весе. Если же тебя не устраивают какие-то отдельные части тела (живот, бедра, руки), то можно сделать упор на физические упражнения и косметологию.

Можно ли есть после 6 вечера?

Есть после 6 я рекомендую не всем. Особую группу занимают люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, то есть тогда, когда схема питание имеет лечебный характер. Если же речь идет о здоровом среднестатистическом человеке, который хочет снизить вес, то я бы не рекомендовала есть после 6.

Я советую соблюдать интервальное голодание, когда между последним приемом пищи и первым соблюдается интервал 14-16 часов. Например, если ты поужинала в 18:00, то завтракать желательно в 9-10 часов утра.

Если нужно похудеть к лету, за сколько до него нужно начинать?

Снизить вес — не проблема. Физиологично при похудении у человека уходит от 5% до 10% массы тела в месяц. Если тебе надо сбросить больший процент, то начинать следует за несколько месяцев. За два месяца человек сбрасывает от 10% до 15%, за три — от 15%, иногда доходит до 20%, если у человека была большая масса тела, и он соблюдает правильное питание и подключает физические нагрузки.

Что никогда не едят диетологи?

За всех диетологов я ответить не могу, но могу сказать, чего не ем я — это сахар и продукты, содержащие глютен, так как глютен является провокатором воспалений, а сахар в избыточном количестве выраженно нарушает углеводный обмен. Это пагубно влияет на органы и ткани.

Полезно ли периодическое голодание?

Голодание возможно, но к нему нужно подойти разумно. Во-первых, необходимо подготовить организм и понять, способен ли на это. Потому что в организме могут быть дефициты, например, дефицит железа — в таком случае голодать не рекомендуется.