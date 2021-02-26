Что о женщине может рассказать ее сумочка?

Чем меньше вещей в сумке, тем менее тревожная личность перед нами. У структурированных людей нет ни одного лишнего предмета, они не хранят различные фантики и чеки. Если женщина выбирает шопер, но носит в нем только телефон и кошелек, это указывает на два аспекта: с одной стороны — ей нужно много, с другой — это должны быть только действительно важные вещи. По мнению психолога, большая сумка — показатель готовности принять в свою жизнь что-то новое и неожиданное.

Также любительницы больших сумок энергичны, начитанны, целеустремленны, порой нетерпеливы. Они замечательные жены, заботливые матери и не терпят к себе невнимания. От любви, работы, учебы ждут немедленной отдачи. Женщина с большой сумкой никогда не усложняет жизненных обстоятельств, предпочитая комфорт и простоту во всем, пишет lady.tochka.net.

Беспорядок в сумке — это и беспорядок в голове. Кстати, данное правило распространяется и на салон автомобиля. Яркие сумки — это всегда про демонстративность. Из этой же истории прозрачные сумки: их выбирают женщины, которые хотят рассказать о себе окружающим.

Если женщина пытается покупает маленькую сумку, но пытается положить туда уйму вещей, это говорит о том, что у представительницы прекрасного пола проблемы с границами. Кроме того, может быть склонность к опозданиям. Такие личности любят давать обещания и не выполнять их. Такие же проблемы есть и у обладательниц больших сумок, которые забиты буквально всем.

Также дамы с маленькими сумочками отличаются острым умом и оригинальностью суждений, они всегда знают, чего хотят от жизни. Тщательная забота о своей внешности и очаровательная мечтательность делают женщину с миниатюрной сумочкой привлекательной для мужчин.

Сумки строгой формы выбирают женщины деятельные и практичные. Их стиль одежды – элегантная классика. Дама с такой сумкой знает себе цену и не любит повышенного внимания к своей особе.

Сумки причудливого дизайна выбирают натуры смелые, инициативные и неординарные. Не терпят консервативности, в людях ценят прежде всего богатство внутреннего мира и чувство юмора. Внешне самодостаточные и непоколебимые, внутри они очень ранимы: чутко реагируют на критику и тяжело переживают ссоры.

Владелица сумки черного цвета бережлива и практична. Такую даму сложно назвать разговорчивой, обширному кругу приятелей и знакомых она предпочитает самых близких людей. Друзей и спутника жизни выбирает долго, тщательно изучает, присматривается и пока не убедится в правильности выбора – держит на расстоянии.

Сумки ярких, контрастных цветов выбирают активные, дерзкие личности. Их девиз: "Нужно брать от жизни по максимуму!". Однако излишняя эмоциональность нередко доводит их до скандалов или депрессии.

Светлые, теплые тона сумки выбирают романтичные инфантильные дамы. Они очень любознательны и добры. Им сложно отказать в просьбе даже малознакомым людям, чем некоторые пользуются. Однако этих женщин всегда выручает обостренное чувство собственного достоинства.



