Темная сила: десять неожиданных советов по уходу за волосами для брюнеток
Как уберечь свои волосы от старения и выгорания, а свою голову – от лишних проблем?
Как уберечь свои волосы от старения и выгорания, а свою голову – от лишних проблем?
Неважно, родились вы брюнеткой или перешли на темную сторону по зову сердца. Чтобы поддерживать блеск и красоту своих волос, вам следует изучить золотые правила всех брюнеток, пишет «Домашний Очаг». Начнем!
Специальный шампунь
Нет, это не очередной маркетинговый ход. Структура волос натуральных брюнеток сильно отличается от блондинок. Темные волосы всегда более жесткие и сухие, они быстрее спутываются и ломаются. В шампуни для брюнеток производители добавляют больше кондиционирующих веществ, чтобы их было легче расчесывать.
Кондиционер для волос
Темные волосы очень быстро выгорают на солнце! УФ-лучи сильнее действуют на темные оттенки и буквально выпаривают из них всю влагу. Конечно, увлажнение волосам нужно круглый год, но летом особенно! Старайтесь хотя бы раз в 2 недели наносить увлажняющие маски для волос, в составе которых есть алоэ, гиалуроновая кислота и натуральные масла. Во время пребывания на пляже обязательно прячьте волосы под платочек или кепку.
Только салонное окрашивание
Да, красить волосы в темные оттенки чуть проще, чем в светлый. Но проблема здесь в последствиях. У темных пигментов есть свойство перенасыщать именно кончики волос. И вот уже после 3-4 домашних сеансов окрашивания вам приходится выбирать краску на тон темнее, чтобы выровнять общий цвет. Если доверить окрашивание стилисту, он предотвратит эту неприятность, контролируя интенсивность краски на разных участках волос.
Без перхоти
Перхоть всегда более заметна на темных волосах. Минимальное шелушение и вот уже на проборе виднеется «снег». Чтобы избежать такой проблемы, нужно придать особое внимание уходу за кожей головы. Хотя бы раз в неделю проводите глубокое очищение кожи при помощи специальных скрабов для кожи головы. Тщательно помассируйте по всей поверхности, смойте и завершите уход шампунем и кондиционером. Это не только освежит кожу, но и придаст шевелюре дополнительный объем.
Оттеночные спреи
Еще одна боль всех брюнеток — седина. Даже один седой волос предательски выглядывает среди всех и портит настроение. Понятное дело, что бежать краситься при каждом седом волоске не получится. К счастью, есть специальные тонирующие спреи, коотрые за пару секунд окрасит ваши волосы в нужный цвет. После мытья оттенок смывается. Удобно! Обязательно положите этого малыша в свою сумочку, чтобы не расстраиваться по пустякам.
Что мы все о проблемах? У натуральных брюнеток есть неоспоримое преимущество — они не страдают от нехватки объема или густоты. А значит, могут смело наносить масло по всей длине волос. Последнее отлично питает, увлажняет и придает нереальный блеск. Пользуйтесь этим трюком каждый раз после мытья и сушки волос и вы забудете о секущихся и пушащихся прядях.
Если темный не ваш натуральный цвет, поддерживайте окрашивание при помощи оттеночных шампуней. Это поможет увеличить расстояние межу походами к стилисту и прилично сэкономить. Оттеночные шампуни не только окрашивают пряди, они насыщают пигмент и защищают волосы от выцветания, образуя специальную пленку. Чередуйте шампунь с красителями со своим обычным через каждое применение. Желательно, чтобы тонирующий шампунь был того же бренда, что и краска, иначе есть риск «загрязнить» цвет.
Фотостарению подвержена не только кожа, но и волосы. Да, волосы тоже стареют и проявляется это в их истончении, потере блеска и насыщенности цвета. Фотостарение в разы ускоряет этот процесс и даже провоцирует выпадание. а об особой любви УФ-лучей к брюнеткам мы уже писали выше. Чтобы избежать таких последствий, наносите на волосы специальные спреи с SPF-защитой. Здесь, как и при уходе за кожей есть различные степени: 10-15 для города, от 20 и выше для пляжного отдыха.
...кардинально. Природа ничего не делает просто так и, как правило, брюнетки, перешедшие когда-то на светлую сторону, всегда возвращаются к родному цвету. Жаль, что с огромными потерями. Для того, чтобы стать блондинкой, вам потребуется полностью вывести родной оттенок, практически выжечь волосы, чтобы добиться более светлой основы, на которую ляжет светлый пигмент. А потом начнется бесконечная череда окрашиваний, в попытках скрыть темные корни. Подумайте дважды: а вам это нужно? Если уж очень хочется осветлить пряди, добавьте блики, которые придадут прическе красивый контур и красивый перелив. Этого будет достаточно. Здоровые волосы прекрасны в любом цвете, сделайте ставку на качество.