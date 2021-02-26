Темная сила: десять неожиданных советов по уходу за волосами для брюнеток

Темные волосы очень быстро выгорают на солнце! УФ-лучи сильнее действуют на темные оттенки и буквально выпаривают из них всю влагу. Конечно, увлажнение волосам нужно круглый год, но летом особенно! Старайтесь хотя бы раз в 2 недели наносить увлажняющие маски для волос, в составе которых есть алоэ, гиалуроновая кислота и натуральные масла. Во время пребывания на пляже обязательно прячьте волосы под платочек или кепку. Только салонное окрашивание

Да, красить волосы в темные оттенки чуть проще, чем в светлый. Но проблема здесь в последствиях. У темных пигментов есть свойство перенасыщать именно кончики волос. И вот уже после 3-4 домашних сеансов окрашивания вам приходится выбирать краску на тон темнее, чтобы выровнять общий цвет. Если доверить окрашивание стилисту, он предотвратит эту неприятность, контролируя интенсивность краски на разных участках волос. Без перхоти

Перхоть всегда более заметна на темных волосах. Минимальное шелушение и вот уже на проборе виднеется «снег». Чтобы избежать такой проблемы, нужно придать особое внимание уходу за кожей головы. Хотя бы раз в неделю проводите глубокое очищение кожи при помощи специальных скрабов для кожи головы. Тщательно помассируйте по всей поверхности, смойте и завершите уход шампунем и кондиционером. Это не только освежит кожу, но и придаст шевелюре дополнительный объем. Оттеночные спреи