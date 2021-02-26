Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, какой цвет глаз приносит удачу

Многое можно понять по знаку зодиака, характеру, привычкам, манере речи человека. Существует немало советов, как «раскусить» незнакомца, но далеко не все из них действенные. Но оказывается, достаточно просто посмотреть им прямо в глаза.

Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, обладатели какого цвета глаз — настоящие любимчики судьбы.

Серые глаза

«Простой» и «невзрачный» серый цвет глаза экстрасенс считает самым счастливым. Это одновременно смелые, отважные и любознательные люди. Хотя они порой пасуют там, где их интеллект оказывается бессилен, в остальных ситуациях серые глаза приносят своим обладателям удачу чаще других.

«Это глаза везунчиков: им везет и в карьере, и в любви», — рассказала Кузнецова.

Черные глаза

Очи черные и страстные, как в песне, действительно свидетельствуют о любвеобильной натуре человека. Черноглазые люди не остановятся ни перед чем, чтобы завоевать избранника. Однако порой это может оборачиваться и против них.

«Их одержимость может нести им не только радость побед, но и горечь поспешных решений».

Карие глаза

Обладатели карих глаз остроумны, привлекательны, наделены ярким темпераментом. При этом нужно разделять тех, у кого темные, почти черные карие глаза, и глаза более светлого оттенка.

Первые часто бывают капризными, готовы вспылить на ровном месте, долго помнят обиды. А люди со светло-карими глазами не терпят советов и чужого давления из-за яркой индивидуальности.

«Они обычно достигают больших успехов», — добавила Николь Кузнецова.

Зеленые глаза

Обладатели зеленых глаз — часто натуры строптивые, могут проявить в решении важных для себя вопросов непреклонность, а порой и вовсе жестокость. В некоторых странах считается, что зеленый — цвет ревности и зависти. Но Кузнецова считает иначе — это свидетельство их страстности.

«В любви они горячие и пылкие сердца, отличаются верностью избраннику» , — отметила экстрасенс.

Голубые глаза

Многие считают голубоглазых людей простоватыми и наивными, но на самом деле за этим часто скрывается обманчивая натура. Их не разжалобишь, не заставишь делать что-то не по нраву. При общем спокойствии характера порой обладателям глаз цвета небесной лазури надоедает однообразие.

«Обладатели голубых глаз — целеустремленные, не слишком сентиментальные люди. Иногда они переживают приступы сильного гнева или беспричинной депрессии. Но такие перепады настроения встречаются крайне редко», — пояснила Кузнецова.

Тигровые глаза

Тигровые, или желтые, «янтарные» глаза встречаются крайне редко. Это артистичные, творческие натуры. С ними приятно общаться, но они тонко чувствуют отрицательный настрой по отношению к себе.

«Можно ожидать от обладателей таких глаз редкие таланты, способность к чтению чужих мыслей», — рассказала экстрасенс.

Интересно, что при рождении все люди на Земле обладают одним и тем же цветом глаз. Недавно ученые определили, каким именно. В первые недели жизни цвет глаз окончательно меняется, но с возрастом снова может стать другим.



