Девушка сделала эпиляцию в домашних условиях и осталась со склеенными бедрами

На кадрах пользовательница соцсети по имени Медисон (Madison) сидит перед зеркалом напротив емкости с расплавленным воском и рассказывает свою историю. Она признается, что допустила ошибку во время эпиляции в зоне бикини и осталась со склеенными ногами, пишет Lenta.ru.

Кроме того, по словам блогера, ситуацию омрачает тот факт, что она ожидает гостя. «Мой друг уже подъезжает, а воск все еще на моем теле. Я должна отодрать его, вот так я и умру», — жалуется девушка.

Позже Медисон сообщила, что в конечном счете избавилась от своей проблемы «с кровью и криками». «Я приняла душ и удалила остатки воска бритвой», — заключила она и отметила, что ей удалось хорошо провести время с другом.