Невеста случайно нашла купленное для нее кольцо и расстроилась из-за его дизайна

Пользователь под никнеймом vintocelli разместил на портале скриншот публикации на Facebook, в которой анонимная невеста жалуется на некрасивое, по ее мнению, помолвочное кольцо. По словам девушки, она разбирала вещи в прикроватной тумбочке своего возлюбленного и наткнулась на подарочную коробку с драгоценностью, пишет Lenta.ru .

Реакция девушки на подарок разозлила пользователей сети, и они принялись выражать свое недовольство в комментариях. «Я была бы в восторге от этого кольца и от того, что кто-то хочет на мне жениться. Черт возьми, я сама выйду за него замуж», «Надеюсь, ее парень узнает об этом и расстанется с ней. Эта девушка того не стоит», «Проблема в тебе, а не в кольце, которое он выбрал», «Она не только осмотрела вещи своего парня без разрешения, но и имела наглость проявить такую ​​неблагодарность по отношению к такому милому жесту», — писали они.