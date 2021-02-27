Десять ошибок, из-за которых холодильник выйдет из строя быстрее, чем нам хотелось бы

В AdMe.ru разобрались, что больше всего вредит холодильнику и как можно с легкостью избежать этих ситуаций. А в бонусе — наиболее распространенные ошибки при хранении продуктов.

Не проверяем уплотнитель на двери

Уплотнитель защищает холодильную и морозильную камеры от поступления теплого воздуха извне. Если он прохудился, температура внутри становится выше той, что вы обозначили. Проверить, все ли в порядке, поможет простой трюк: возьмите купюру, вставьте ее между дверцей и корпусом холодильника, закройте дверцу. Теперь попробуйте вытащить купюру.

Если банкнота осталась на месте, все в порядке. Если же она легко достается, возможно, уплотнитель загрязнен. Очистите его и повторите тест. Купюру вытащить так же легко? Тогда пора менять уплотнитель.

Не вовремя убираем еду в холодильник

Ставить слишком горячие блюда в холодильник — плохая идея. Из-за этого температура прибора повысится. Но и оставлять несъеденное надолго без холода тоже не стоит: при комнатной температуре бактерии размножаются быстрее. Поэтому убирать кулинарные шедевры в холодильник стоит не позже, чем через 2 часа после приготовления.

Не размораживаем холодильник

В холодильниках с системой No frost наледь и иней не образуются. Если же вы увидели их, это сигнал поломки, и технику лучше отдать в ремонт. Обладателям более скромных моделей придется периодически вручную размораживать холодильную и морозильную камеры при появлении инея.

Фен и другие способы ускорения разморозки лучше не использовать — горячий воздух может навредить уплотнителю. Из-за этого он будет менее эластичным. Лучше дать льду растаять без посторонней помощи. Этот способ подходит для всех холодильников, но перед разморозкой внимательно прочитайте инструкцию к вашему прибору.

Забываем чистить холодильник

Вы помните, когда в последний раз чистили холодильник? Первым в очереди на чистку идет конденсатор, который отводит тепло по изогнутым трубкам. На конденсаторе скапливается не только пыль, но и волосы, шерсть домашних животных. Все это замедляет его работу, нагрузка на компрессор увеличивается, чтобы холодильник не перегревался.

Чистить устройство советуют дважды в год с помощью обычного пылесоса. Раз в три месяца протирайте холодильник изнутри и снаружи. Это предотвратит появление неприятного запаха, плесени и болезнетворных микроорганизмов. Чтобы облегчить себе жизнь, еженедельно проводите ревизию продуктов, отправляя испортившиеся или просроченные в мусорное ведро.

Устанавливаем неправильную температуру

Идеальная температура, которая и продукты сохранит, и холодильнику не навредит, составляет +1 ... +3 °C. В морозилке поддерживайте температуру −18 °C. Так в ваших продуктах не зародится жизнь, а холодильник не придется часто размораживать, и он прослужит вам дольше. А еще это избавит от неприятных запахов. Если выкрутить значение на максимум, холодильник будет использовать все свои мощности и быстро придет в негодность.

Не меняем фильтр для воды