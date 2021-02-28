Диетолог назвала опасные для завтрака продукты

Так, напитки из фруктов особенно опасно пить на голодный желудок из-за большого содержания органических кислот и сахара. «Если фрукт сладкий, там много сахара, быстро повышается уровень глюкозы в крови, тем более после ночи, когда у нас и так в принципе был провал, наш организм переработал уже глюкозу, а мы после этого начинаем пить, и сразу идет взлет уровня глюкозы, выделение инсулина», — объяснила она. В случае с цитрусовыми соками мякоть позволит сдерживать всасывание сахаров, однако кислоты могут навредить зубной эмали и слизистой желудка, передает Lenta.ru.

Каши быстрого приготовления, которые содержат мало пищевых волокон, обладают высоким гликемическом индексом. «Каша — продукт углеводистый, тоже повышается уровень сахара в крови (...). Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода», — рассказала диетолог.

Аналогичный процесс в организме запускают и хлопья. По словам Соломатиной, допустимо есть на завтрак только цельнозерновые хлопья. «Если мы еще добавляем какой-то тост с джемом, это увеличивает нагрузку углеводную на поджелудочную железу», — добавила врач.