Баклажаны с медом, а ананас с сыром: 15 необычных сочетаний продуктов

Мясо + ягодный джем

Многие до сих пор не представляют, как можно есть мясо с ягодами. А между тем во многих странах мира это сочетание считается классическим. Попробуйте подать к стейку или запеченной свинине брусничный или клюквенный джем — уверены, этот вкус запомнится вам надолго, пишет Mixnews.lv.

Баклажаны + мед

Баклажаны с медом — это что-то новенькое! А вот в солнечной Андалусии это сочетание считается почти классическим. Просто обжарьте баклажаны привычным способом и полейте их медом — пальчики оближете!

Клубника + огурец

Клубника- это всегда интересно. А значит, самое время попробовать что-то новенькое. Как насчет необычного, но очень оригинального сочетания — клубники и огурца? С ними можно приготовить сладкие тосты, освежающую ароматизированную воду или очень вкусный сала

Дыня + ветчина

Казалось бы, эти продукты абсолютно не сочетаются между собой. А между тем ветчина с дыней — это традиционное итальянское летнее блюдо, которое подают как на официальных приемах, так и на домашних обедах. Попробуйте, это очень вкусно.

Ананас + сыр с голубой плесенью

В ананасе и сыре на самом деле содержится много схожих веществ. Их сочетание позволяет им взаимодействовать, обогащая вкус. Лучше всего для сочетания подходит сыр с голубой плесенью, кислинка которого уравновешивается сладостью фрукта.

Клубника + пармезан

Посыпанная тертым пармезаном клубника пришла на смену клубнике в шоколаде. Содержащаяся в этом сыре масляная кислота, которая также содержится в шоколаде, вступает в реакцию с флавоноидами в клубнике и дает насыщенный сладкий вкус.

Темный шоколад + свекла

Особенный вкус свекле придают вещества геозим и пиразин. Последний также содержится в темном шоколаде, и когда ты сочетаешь его со свеклой, то получаешь интересное сочетание сладости и горечи. Попробуй посыпать свекольный салат тертым темным шоколадом.

Шоколад + соевый соус

Идеальная комбинация с точки зрения химии. Соленость соевого соуса подчеркивает сладость шоколада. Кроме того, оба продукта содержат жареные, растительные и фруктовые компоненты, взаимно обогащая вкусы друг друга. Попробуй окунуть шоколадный батончик в соевый соус или сбрызнуть им шоколадный десерт.

Маринованный огурец + мороженое

Беременные женщины интуитивно чувствуют, что эта комбинация может вызвать реакцию подкрепления в мозгу. И вот почему: соль в маринованном огурце необходима для нормальной циркуляции крови и клеточного метаболизма, а сахар и жир в мороженом дают энергию через быстрые углеводы. Твоему организму требуется все это для выживания. Поэтому мозг поощряет употребление подобных сочетаний, даже если они кажутся неуместными.

Чёрная икра + белый шоколад

Известный британский повар Хестон Блюменталь понимал, что нотка соленого на белом шоколаде обогатит его вкус и смягчит сладость. Он стал экспериментировать с сочетаниями и опытным образом обнаружил, что лучше всего класть на плитку белого шоколада чёрную икру.

Мясо + шоколад

Полное безумие. Но не для мексиканцев, ведь это их традиционное блюдо уже на протяжении нескольких веков. «Моле» — смесь из нескольких сортов мяса, запекаемых в горшочке вместе с шоколадом, арахисом, кунжутом и разнообразными специями. Шоколад обогащает мясной соус, делая его глубоко темным и бархатистым. Чтобы окончательно свести с ума будущего едока, местные повара добавляют в блюдо еще и чеснок.

Картофель фри + шоколад

Соль усиливает вкус, даже если это вкус сладости. Попробуй ореховую шоколадную массу Нутелла с картофелем-фри. Как было сказано выше, картофель имеет мягкий вкус, так что в данном случае он выступает только как контейнер для соли. Можешь также заменить Нутеллу шоколадным молочным коктейлем. Однако, опасайтесь побочных эффектов – вздутия живота и прочих неприятностей.

Клубника + бальзамический уксус

Уксус вместо сливок? Сочетание кислого и сладкого, во-первых, уже неоднократно использовано в кулинарии. Во-вторых, это гораздо полезнее, чем заливать клубнику сливками или шоколадным соусом.

Кетчуп + темный шоколад